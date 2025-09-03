Skåne – kommentarer om ALLA spelare

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

I dag har det blivit dags för Skåne.

”Har väldigt många verktyg i verktygslådan”

Spelarna att hålla koll på: ”En väldigt skicklig spelare”

”Powerforward med en väldigt hög skicklighetsnivå”

I år finns det många lag i den södra gruppen som gör upp om att gå vidare till slutspelet. Där Skåne absolut inte ska räknas bort. Förra året tog de sig vidare till slutspelet i Stockholm och slutade på en femteplats.

Göteborg, Västergötland och inte minst Småland är på förhand de stora konkurrenterna. Men även Bohuslän/Dal och Blekinge har ett finger med i spelet.

– Från vår sida är att vi ska vara med och spela om förstaplatsen. Jag tycker vi har ett bra lag, säger Skånes Alfred Panelin Borg.

Tillsammans med huvudtränare Alfred Panelin Borg går Hockeysverige.se igenom Skånes lag i TV-pucken 2025 – spelare för spelare.

Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.