Vilka är spelarna du borde hålla koll på, och vad blir nycklarna för de olika distrikten? Hockeysverige.se ger er det hetaste inför kvartsfinalerna i TV-pucken – med analys av samtliga lag. Idag, på flicksidan: Mötet mellan Stockholm och Västerbotten.

Inget soloframträdande: ”Har en jämnhet”

Spelarna att hålla koll på: ”Polletten har börjat trilla ner”

Stockholms styrka: ”Ingen annan noterades för fler”

Fredagen 31 oktober släpps pucken för första gången i flickornas slutspel av TV-pucken 2025. Bucklor ska lyftas och högar ska skapas, men för att kunna börja drömma om detta krävs till en början en seger i kvartsfinalen.



I denna text kommer vi att fokusera på matchen mellan Stockholm och Västerbotten, en kvartsfinal där ett brett och ständigt medalj-vinnande distrikt ställs mot laget med en tydlig spets i form av turneringens poängdrottning. För Västerbotten ger det även en chans till revansch efter förra årets bronsmatch som Stockholm vann med 4–1.



För att bryta ner detta möte distrikten emellan kommer här en analys av lagdelarna i båda lag, tre spelare att hålla koll på och tre nycklar för mötet.



Nedsläpp sker 12:10 den 31 oktober i Hatstore Arena, Kalmar.



Observera: Åsikterna i denna text är skribentens.



