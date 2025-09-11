Stockholm: ”Det är det som ska göra det för oss”

Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras. I dag, på flicksidan, har det blivit dags för en stor genomgång av Stockholm.

”Målvaktstränaren har ett h-vete att veta vem han ska ställa i mål”

Där sticker Stockholm ut: ”Vi har en extremt vass uppsättning”

”Det är alltid en utmaning för både oss och spelarna”

Stockholm har valt att inte ställa upp i Hockeysverige.se’s genomgångar av TV-puckslagen på flicksidan. Istället kommer här en presentation av spelarna samt kommentarer på varje lagdel av huvudtränare Lasse Billing.

Som vanligt går Stockholm in i TV-pucken som en av de stora, stora favoriterna. Distriktet har betydligt fler spelare att välja på än sina konkurrenter, och brukar även ha en hel del spännande spets. Två år i rad har de däremot lämnat turneringen utan en guldmedalj.

Något de siktar på att ändra på i år.

– Vi har fyra formationer och ska hålla alla igång. Det är kollektivet som ska göra det för oss. Det har alltid varit vår inställning, säger huvudtränare Lasse Billing.

Här följer en presentation av samtliga spelare, samt kommentarer på varje lagdel från Lasse Billing.

