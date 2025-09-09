Prenumerera

Västerbotten – kommentarer om ALLA spelare

Simon Eld
Redaktör och reporter

Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. Idag, på flicksidan: Västerbotten.

  • Tvåmålsskytt – i SDHL-debuten: ”Enorma kvalitéer”
  • Sex spelare födda 2011: ”Har jättehög potential”
  • Tillbaka för att ta revansch: ”Har målet att förbättra det”

Stjärnorna såg ut att stå rätt för Västerbotten redan ifjol. Lärdomarna från kvartsfinalförlusten 2023 fanns med i minnet hos 09:orna och en stark kull med spelare födda 2010 skulle till slut få visa upp sig framför TV-kamerorna för första gången. Ändå slutade turneringen med en fjärdeplats efter semifinalförlust mot Södermanland och 1–4 mot Stockholm i kampen om brons.

Nu är det istället 10:orna, med en av de tre främsta poängspelare i hela TV-pucken 2024 i spetsen, som ska visa vägen i jakten på revansch.

– De offensiva kvaliteterna har väldigt många spelare, säger huvudtränaren Ulf Johansson.

grupp C, som spelas i Gällivare, ställs Västerbotten mot Norrbotten, Ångermanland och Jämtland/Härjedalen.

Tillsammans med Ulf Johansson går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.

Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.

