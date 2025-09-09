Västerbotten – kommentarer om ALLA spelare

Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. Idag, på flicksidan: Västerbotten.

Tvåmålsskytt – i SDHL-debuten: ”Enorma kvalitéer”

Sex spelare födda 2011: ”Har jättehög potential”

Tillbaka för att ta revansch: ”Har målet att förbättra det”

Stjärnorna såg ut att stå rätt för Västerbotten redan ifjol. Lärdomarna från kvartsfinalförlusten 2023 fanns med i minnet hos 09:orna och en stark kull med spelare födda 2010 skulle till slut få visa upp sig framför TV-kamerorna för första gången. Ändå slutade turneringen med en fjärdeplats efter semifinalförlust mot Södermanland och 1–4 mot Stockholm i kampen om brons.



Nu är det istället 10:orna, med en av de tre främsta poängspelare i hela TV-pucken 2024 i spetsen, som ska visa vägen i jakten på revansch.



– De offensiva kvaliteterna har väldigt många spelare, säger huvudtränaren Ulf Johansson.



I grupp C, som spelas i Gällivare, ställs Västerbotten mot Norrbotten, Ångermanland och Jämtland/Härjedalen.



Tillsammans med Ulf Johansson går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.