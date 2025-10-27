Vilka spelare ska vi hålla koll på och vad blir nycklarna för de olika distrikten? Hockeysverige.se ger er det hetaste inför kvartsfinalerna i TV-pucken – med analys av samtliga lag. I dag på pojksidan: Kvartsfinalen mellan Stockholm Syd och Medelpad.

Syds tunga förstakedja.

”Han blir ett riktigt ess”

Målvakten klev fram för Medelpad i kvalet.

Det blir nycklarna i matchen.

Senast Medelpad tog sig till slutspel var för fyra år sedan med 06:orna. Nu är de där igen efter att ha skrällt i den norra gruppen och slagit ut både Ångermanland och Västerbotten. Då ska vi också komma ihåg att det här är ett distrikt som har varit i slutspel blott fyra gånger i TV-pucken under 2000-talet.

I kvartsfinal ställs de nu också mot ett tufft motstånd i form av Stockholm Syd. Ett lag som i princip alltid är med och slåss om de ädla medaljerna. De imponerade också stort i gruppspelet där de vann gruppen före rivalen Stockholm Nord.

Vi kommer här kolla närmare på den här kvartsfinalen med en analys av lagdelarna i båda lag, tre spelare att hålla koll på i vardera lag och tre nycklar för mötet.

Nedsläpp sker 14:15 den 30 oktober i Hatstore Arena, Kalmar.



Observera: Åsikterna i denna text är skribentens.



