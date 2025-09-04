Medelpad: ”Längesen det var så bra förutsättningar”

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras.

Nu har det blivit dags för en stor genomgång av Medelpad.

Samuel Påhlssons brorson med i laget.

”Där har vi oerhört mycket skills”

Slåss mot jättarna: ”Det blir utmaningen”

Medelpad har valt att inte vara med i Hockeysverige.se’s laggenomgång. Istället kommenterar huvudtränaren Fredrik Eckmyhl lagdelarna, och delger sina tankar inför den stundande turneringen.

Som distrikt är Medelpad oftast en underdog i den norra gruppen. I år finns det däremot förhoppningar om att ta en av de första två platserna.

– Vi är underdogs men jag tror ändå att det var längesen det var så bra förutsättningar som det är i år, konstaterar Fredrik Eckmyhl.

Hockeysverige.se presenterar här samtliga spelare i Medelpads lag, med kommentarer på varje lagdel.

