Medelpad: ”Längesen det var så bra förutsättningar”
Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras.
Nu har det blivit dags för en stor genomgång av Medelpad.
- Samuel Påhlssons brorson med i laget.
- ”Där har vi oerhört mycket skills”
- Slåss mot jättarna: ”Det blir utmaningen”
Medelpad har valt att inte vara med i Hockeysverige.se’s laggenomgång. Istället kommenterar huvudtränaren Fredrik Eckmyhl lagdelarna, och delger sina tankar inför den stundande turneringen.
Som distrikt är Medelpad oftast en underdog i den norra gruppen. I år finns det däremot förhoppningar om att ta en av de första två platserna.
– Vi är underdogs men jag tror ändå att det var längesen det var så bra förutsättningar som det är i år, konstaterar Fredrik Eckmyhl.
Hockeysverige.se presenterar här samtliga spelare i Medelpads lag, med kommentarer på varje lagdel.
