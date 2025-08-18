Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

I dag har det blivit dags för Stockholm Syd.

”Är en genombrottsspelare med ett grymt skott”

Spelarna att hålla koll på.

Nästa Wersäll på väg fram i Djurgården: ”Tar bra beslut”

Stockholmslagen går precis som vanligt in som favoriter i det östra gruppspelet. I år spelas kvalet också på hemmaplan ute i Hässelby. Där siktar Stockholm Syd på att ta sig till ett nytt slutspel och bättra på tredjeplaceringen från ett år sedan.

Stockholm Syd är ett lag som allt som oftast innehåller flertalet stora talanger. Däremot väntar de fortfarande på det där guldet.

– Jag har höga förväntningar på att vi ska utveckla spelet över olika delar av banan under turneringens gång. Att vi visar att vi kan spela bra hockey, säger huvudtränaren Magnus Welin.

Tillsammans med Magnus Welin går Hockeysverige.se igenom Stockholms Syds lag i TV-pucken anno 2025.

