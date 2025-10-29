Vilka spelare ska vi hålla koll på och vad blir nycklarna för de olika distrikten? Hockeysverige.se ger er det hetaste inför kvartsfinalerna i TV-pucken – med analys av samtliga lag. I dag på flicksidan: Kvartsfinalen mellan Skåne och Dalarna.

”Individuell skicklighet som verkligen sticker ut”

Var tvåa i kvalets poängliga.

Jämna målvaktskampen.

Det blir lagens nycklar.

Det här är på förhand en mycket spännande kvartsfinal. Skåne vann en mycket tajt grupp nere i syd och tog sig vidare som gruppetta. Samtidigt imponerade Dalarna i sin grupp och kom på en andraplats efter Värmland. Nu när distrikten möts är det på förhand ett ovisst möte.

Vi kommer här kolla närmare på den här kvartsfinalen med en analys av lagdelarna i båda lag, tre spelare att hålla koll på i matchen och tre nycklar för mötet.

Nedsläpp sker 10:25 den 31 oktober i Hatstore Arena, Kalmar.



Observera: Åsikterna i denna text är skribentens.



