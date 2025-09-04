Prenumerera

Här är SIF-laget 2025: ”En hunger som de andra lagen saknar”

Simon Eld
Redaktör och reporter

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras tillsammans med huvudtränarna. Idag, på pojksidan: SIF-laget.

”Varje gång man pratar om det blir man faktiskt förbannad. Det var ett måls skillnad mellan att gå vidare och inte. Det är jättetufft”

Så lät det i efterhand då Karl Björklund, tränare för SIF-laget 2024, gästade Hockeysverige.se’s podcast ”Framtidens stjärnor” (se hela avsnittet nedan). Det ihop-plockade laget, som ofta får det tufft att tävla mot de riktiga distrikten i TV-pucken, hade stått för en rejäl skräll i kvalet och missade slutspel med minsta möjliga marginal. En prestation som hade varit historisk då SIF-laget aldrig lyckats med detta tidigare.

Nu, när det inte längre är två stockholmslag som är direktkvalificerade, är SIF-laget ute efter revansch. Denna gång i en ny grupp med lagen i norr.

– Jag vill ändå komma tillbaka till att våra killar har en hunger som de andra lagen saknar, säger huvudtränaren Hanna Blomqvist om vad som talar för en ny skräll.

grupp C, som i år spelas i Gällivare, ställs SIF-laget mot Norrbotten, Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Västerbotten och Ångermanland.

Då truppen består av spelare från olika distrikt som samlas tätt inpå kvalet, har SIF-laget valt att inte gå igenom enskilda spelare. Istället kommer en presentation av varje spelare tillsammans med övergripande kommentarer från Hanna Blomqvist.

Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.

