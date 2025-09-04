Här är SIF-laget 2025: ”En hunger som de andra lagen saknar”

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras tillsammans med huvudtränarna. Idag, på pojksidan: SIF-laget.

”Varje gång man pratar om det blir man faktiskt förbannad. Det var ett måls skillnad mellan att gå vidare och inte. Det är jättetufft”



Så lät det i efterhand då Karl Björklund, tränare för SIF-laget 2024, gästade Hockeysverige.se’s podcast ”Framtidens stjärnor” (se hela avsnittet nedan). Det ihop-plockade laget, som ofta får det tufft att tävla mot de riktiga distrikten i TV-pucken, hade stått för en rejäl skräll i kvalet och missade slutspel med minsta möjliga marginal. En prestation som hade varit historisk då SIF-laget aldrig lyckats med detta tidigare.



Nu, när det inte längre är två stockholmslag som är direktkvalificerade, är SIF-laget ute efter revansch. Denna gång i en ny grupp med lagen i norr.



– Jag vill ändå komma tillbaka till att våra killar har en hunger som de andra lagen saknar, säger huvudtränaren Hanna Blomqvist om vad som talar för en ny skräll.



I grupp C, som i år spelas i Gällivare, ställs SIF-laget mot Norrbotten, Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Västerbotten och Ångermanland.



Då truppen består av spelare från olika distrikt som samlas tätt inpå kvalet, har SIF-laget valt att inte gå igenom enskilda spelare. Istället kommer en presentation av varje spelare tillsammans med övergripande kommentarer från Hanna Blomqvist.



