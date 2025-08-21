Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

Idag, på pojksidan: Jämtland/Härjedalen.

Spelarna att hålla koll på: ”En toppback”

En bredare kull: ”Vår målsättning är att gå vidare”

Nyckeln: ”Snabbt framåt i alla lägen”

Med lag som Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland i gruppen har Jämtland/Härjedalen det ofta svårt att gå till slutspel i TV-pucken, men när man nu förbereder sig för att kliva in i turneringen 2025 gör man det med nyfunnen optimism. Distriktet, som ofta kämpar med långa distanser till samlingarna, har nämligen gått från ett urval på dryga 20 spelare 2024 till årets 30, och kan dessutom konstatera att det även finns en viss spets.



Det hela gör att huvudtränaren Oscar Martinsson nu menar att man har en lite högre målsättning än tidigare.



– Jag har en bra känsla. De är bra skolade de här killarna. Vår målsättning är att gå vidare (topp två i gruppen), säger Martinsson.



I grupp C, som i år spelas i Malmberget, ställs Jämtland/Härjedalen mot Norrbotten, Medelpad, Västerbotten, Ångermanland och SIF-laget.



Tillsammans med Oscar Martinsson går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



