Göteborg: ”Han är bland det bästa jag har sett”

Nu har det blivit dags för Göteborg.

Göteborg är allt som oftast ett av lagen som går in som favoriter i den södra gruppen. Men i år pratas det mer om Skåne, Västergötland och inte minst Småland som favoriter att ta sig till slutspelet.

Göteborgarna är dock på intet sätt slagna på förhand. Vi kan räkna med ett lag som jobbar stenhårt och ett stort distrikt som slår underifrån.

– Vi kanske inte har den spetsigaste truppen men vi har en bra bredd och en bra lagsammanhållning. Vi kommer att göra skillnad på något sätt, säger huvudtränaren Thomas Heden.

Tillsammans med Thomas Heden går Hockeysverige.se igenom Göteborgs lag i TV-pucken 2025 – spelare för spelare.

