Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

Idag, på pojksidan: Blekinge.

Tuffa utmaningen: ”Vi vet om att vi är underdogs”

Spelarna att hålla koll på: ”Han är vår spets”

Nyckeln? ”Det kommer han garanterat att visa”

Med starka distrikt som Småland och Göteborg i sin grupp står Blekinge oftast inför en tuff uppgift i TV-pucken. I de flesta fall slutar det i en bottenplacering och ett missat slutspel, men som man visade 2024 då man slutade två poäng efter mästarlaget (Småland), finns det ibland en möjlighet att störa favoriterna.



Med inspiration från fjolårets segrar mot Skåne och Göteborg kliver Blekinge in i 2025 års upplaga av turneringen.



– Jag vill att alla som tittar på oss ska tänka ”fan vad de körde och kämpade”. Det har jag som önskemål, att vi aldrig ger upp. Oavsett vad det står på tavlan så kör vi, säger huvudtränaren Emil Condrup.



I grupp D, som i år spelas i Ulricehamn, ställs Blekinge mot Västergötland, Göteborg, Bohuslän/Dal, Skåne och Småland.



Tillsammans med Emil Condrup går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



