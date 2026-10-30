Blir nästa att lämna Stockholm: "Väldigt stor anledning"

Tim Jurander gör som Salasca Nääs och går till Björklöven.

Foto: Simon Eld och Bildbyrån.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Många av Sveriges största målvaktslöften har någon gång varit på Björn Bjurlings camper, och sedan 2021 har målvaktstränaren också byggt upp ett imponerande stall i Björklöven, där Melker Thelin tog täten, innan Fabian Salasca Nääs, född 2009, gjorde flytten från Stockholm.

Nu har "Löven" lockat till sig en ny stockholmare i form av Tim Jurander.

Bjurling har själv beskrivit Jurander som en av 2011-kullens främsta målvakter , och under fredagen var han sista utposten i det stockholmslag som säkrade avancemang till en semifinal i TV-pucken via 5–2 mot Värmland.

– Jag tyckte att det ändå kändes bra, jag fick bra hjälp. Det kändes stabilt, säger 15-åringen till hockeysverige.se efter segern och fortsätter att berätta om sitt egna spel:

– Jag skulle säga att jag är en snabb målvakt som är ganska stor och har ganska bra spelförståelse. Jag försöker läsa spelet så bra som möjligt.

"Det är en väldigt stor anledning"

Flytten till Umeå sker efter resan i moderklubben, Lidingö Vikings, och bakom den finns inte bara en utan två nyckelpersoner.

– Jag tyckte att det kändes rätt. Jag gillar deras träningskultur, att träna hårt, det är det jag tror på. Jag tror de har riktigt bra förutsättningar för att man ska kunna bli så bra som möjligt, börjar Jurander berätta om valet av Björklöven.

Hur stor del av beslutet har Björn Bjurling varit?

– Jag har kört väldigt mycket med honom under min uppväxt, och är jättenära med honom. Jag tycker det är väldigt kul att jobba med honom och jobba hårt också. Det är en väldigt stor anledning, skulle jag säga.

Hur är det att höra hans ord, att du är en av 11-kullens främsta målvakter?

– Det är kul, såklart. Jag försöker bara jobba så hårt som möjligt varje dag, och försöker få ut så mycket som möjligt av det. Då är det alltid kul att få höra sånt.

Förebilden är redan på plats i "Löven"

Nyckelperson nummer två är just Fabian Salasca Nääs, som varit en del av U16-, U17- och U18-landslaget sedan han själv var i Juranders ålder.

– Ja, jag känner honom. Han är riktigt skön, jag snackar med honom mycket, nu precis också. Han är en jättebra förebild, en otroligt bra målvakt, och någon som man verkligen kan se upp till, berättar Tim Jurander.

Hur mycket pratade du med honom inför HG-valet?

– Jag har pratat en del med honom, bara för att få det bästa beslutet. Han har bra synpunkter och är en smart kille.

Vad har du för mål med din tid där uppe i Umeå?

– Det är bara att utveckla så mycket som möjligt och göra så bra jag bara kan ifrån mig, att få så mycket utveckling som möjligt, skulle jag säga.