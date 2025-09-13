Storlöftet dominant TV-puckpremiären – sköt fem mål

Flickornas gruppspel i TV-pucken hade premiär i går.

Så här gick det i fredagens gruppspelsmatcher.

Tilia Lindgren.

Arkivbild: Simon Eld

Grupp A

Färjestadsforwarden Matilda Henriksson Ribeiro utmärkte sig i Värmlands 8–0-seger över Västmanland i gårdagens TV-puckspremiär. Henriksson Ribeiro blev fyramålsskyt i matchen och lämnade isen med totalt fem poäng i segermatchen.

Henriksson Ribeiro spelade TV-pucken med Värmland även förra säsongen och stod då för sex poäng (4+2) på fyra matcher och har således satt sig i en god sits att slå förra årets poängnotering.

I den andra gruppspelsmatchen tog Örebro en komfortabel 5–0-seger mot Örebro län.

Dalarna – Örebro län 5–0

Dalarna: Hilla Ytfeldt (3), Tilda Wigg, Isa Sinko.

Örebro län: –

Värmland – Västmanland 8–0

Värmland: Matilda Henriksson Ribeiro (4), Märta Berglund, Linnéa Bergström, Molly Nordqvist, Irma Junzell.

Västmanland: –

Grupp B

Bägge premiärmatcherna i grupp B slutade med samma slutresultat: 3–0.

Först kunde Stockholm nolla Uppland och vinna med 3–0, innan Södermanland besegrade SIF-laget med samma slutsiffror senare under fredagseftermiddagen.

Södermanlands målvakt Greta Andersson räddade 13 skott för att säkra sin nolla, medan Enya Blom i Stockholm stoppade elva puckar för sin nolla.

Stockholm – Uppland 3–0

Stockholm: Malou Hassinen, Märta Palm, Grace Olsson.

Uppland: –

Södermanland – SIF-laget 3–0

Södermanland: Zoe Eriksson, Ines Nordlund, Ebba Granbeck.

SIF-laget: –

Grupp C

Tilia Lindgren öste in 15 poäng på sju matcher i TV-pucken redan förra säsongen och var då lagkapten för Västerbotten. I går fick den 15-åriga Björklöven-spelaren en kanonstart på årets turnering, då hon blev femmålsskytt och producerade totalt sex poäng i Västerbottens 12–0-seger mot Jämtland/Härjedalen.

Även lagkamraten Hannah Grahn noterades för sex poäng i storsegern, då hon sköt ett mål och noterades för fem assist för Västerbotten.

I den andra gruppspelsmatchen mellan Norrbotten och Ångermanland kunde Ångermanland ta en 2–1-seger efter straffar. Där levererade Ångermanlands målvakt Mimmi Kåhrström en storartad insats mellan stolparna och räddade totalt 31 skott i matchen.

Västerbotten – Jämtland/Härjedalen 12–0

Västerbotten: Tilia Lindgren (5), Moa Andersson (3), Hannah Grahn, Tilda Edlund, Elsa Högberg, Elsi Hyltegård.

Jämtland/Härjedalen: –

Norrbotten – Ångermanland 1–2 e. str

Norrbotten: Ellen Nilimaa.

Ångermanland: Sofia Andersson, Liv Pettersson.

Grupp D

Göteborg fick en flygande start på årets TV-puckturnering, då man vann gårdagens premiär mot Blekinge/Bohuslän-Dal med 8–0. Lovisa Carlsson blev tvåmålsskytt i matchen och totalt fyra spelare lämnade isen med ett par poäng i protokollet. Målvakten Astrid Edvall behövde bara stoppa två skott för att säkra sin nolla i matchen.

I den andra matchen i grupp D kunde regerande mästaren Västergötland besegra Småland med 3–1 sedan Moa Stridh stått för samtliga tre mål i matchen för Västergötland.

Göteborg – Blekinge/Bohuslän-Dal 8–0

Göteborg: Lovisa Carlsson (2), Nova Havh, Vera Svedung, Tilde Johansson, Josefine Ljunggren, Julia Andreasson, Felicia Luukkonen.

Blekinge/Bohuslän-Dal: –

Småland – Västergötland 1–3

Småland: Felicia Wahlfridsson.

Västergötland: Moa Stridh (3).