Bronshjälten: ”Det blir mycket sång och dans”

Simon Eld
Stockholm fortsätter att prenumerera på bronset på flicksidan av TV-pucken. För Malou Hassinen blev det andra medaljen på lika många år.
– Det är skönt. Kul att det funkar ibland, säger hon om sin egna insats.

Malou Hassinen. Foto: Simon Eld och SVT (skärmdump).

När Stockholm säkrade sitt andra raka brons i Upplands Väsby 2024 hade hon en lite mer tillbakadragen roll. I år, när Malou Hassinen hade åldern inne, klev hon fram som den stora hjälten för distriktet.

I 5–2-bronsmatchen mot Ångermanland stod 15-årige forwarden för två mål och en assist.

– Det blir mycket sång och dans, säger talangen om firandet.

Se hela intervjun i videospelaren ovan.

Stockholm – Ångermanland: 5–2 (3–0, 2–2)
Stockholm: Sonja Åström, Märta Palm, Malou Hassinen (2), Freja Smith.
Ångermanland: Matilde Skröder, Enya Johansson.

