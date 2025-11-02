Bronshjälten: ”Det blir mycket sång och dans”
Stockholm fortsätter att prenumerera på bronset på flicksidan av TV-pucken. För Malou Hassinen blev det andra medaljen på lika många år.
– Det är skönt. Kul att det funkar ibland, säger hon om sin egna insats.
När Stockholm säkrade sitt andra raka brons i Upplands Väsby 2024 hade hon en lite mer tillbakadragen roll. I år, när Malou Hassinen hade åldern inne, klev hon fram som den stora hjälten för distriktet.
I 5–2-bronsmatchen mot Ångermanland stod 15-årige forwarden för två mål och en assist.
– Det blir mycket sång och dans, säger talangen om firandet.
Stockholm – Ångermanland: 5–2 (3–0, 2–2)
Stockholm: Sonja Åström, Märta Palm, Malou Hassinen (2), Freja Smith.
Ångermanland: Matilde Skröder, Enya Johansson.
