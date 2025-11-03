Landslagsspelare i basket – väljer HV71

Via HV71 tog sig Gabriel Eliasson till U18-VM, NHL-draft, med mer. Nu har Jönköpingsklubben hittat en ny tvåmetersback i Anton Toivola Henriksson.

– Det lutar åt hockeyn, säger 15-åringen som även är landslagsspelare i basket.

Anton Toivola Henriksson under TV-pucken 2025. Foto: Simon Eld, Bildbyrån, Svenska Ishockeyförbundet/Linus Hugosson.

KALMAR (HOCKEYSVERIGE.SE)



”Skitkul att vinna och komma trea. Lite tråkigt med förlust igår, men vi avslutar på bästa sätt”



Så inleder Anton Toivola Henriksson när hockeysverige.se träffar honom efter 3–2-vinsten mot Stockholm Nord i TV-pucken. Den två meter långa backen har nyligen avslutat en framgångsrik turnering för distriktet där nio poäng (6+3) trillade in från den långa klubban när bronset säkrades. Ändå är det inte helt solklart att det är just hockey som 15-åringen ska ägna sig åt.



Under slutet av sommaren blev Toivola Henriksson uttagen i U15-landslaget – i basket.



– Ja det var först gången jag var med. Det är skitroligt att kunna vara framgångsrik i båda sporterna, berättar han.



Och med de där 198 centimetrarna är det lätt att förstå varför han även gör det bra med en basketboll i handen.



– Det funkar ändå bra. Jag kör lite mer hockey, men det funkar, säger han om hur det är att kombinera båda sporterna i SDE (hockey) och Täby (basket).

– Det blir mest hockey, men jag får ändå in ett eller två pass i veckan basket.



Har du alltid haft längden med dig?

– Ja, den har alltid varit med mig, hela tiden. Jag är lika lång som farsan.

Väljer hockeyn och HV71: ”Lutar åt det”

Men hur blir det då med valet mellan hockeyn och basketen?



Efter följande ord från juniorexperten Jimmy Hamrin i hockeysverige.se’s Framtidens stjärnor-podcast, är det lätt att se det som självklart.



– Han rör sig jättefint och har också ett fint spelsinne. Honom kommer nog NHL-scouter att titta en hel del på om två år.



Anton Toivola Henriksson menar även att han är nöjd med sin egna insats i TV-pucken.



– Jag är jättenöjd. Jag har gjort mitt bästa för laget och är ändå nöjd.

– Jag försöker bli bättre hela tiden i allting, men jag tycker att jag kan göra det mesta. Jag kan ta pucken, och jag kan försvara.



Anton, vad lutar det åt nu när du ska välja? Hockey eller basket?

– Det lutar åt hockeyn. Det blir ju hockeygymnasium nästa år också…

– Jag ska till HV71. Jag har varit på besök och tyckte att det var skitbra. Det är en jättebra klubb och jag tror att jag kan utvecklas där, tillägger han.

Anton Toivola Henriksson under TV-pucken 2025. Foto: Svenska Ishockeyförbundet/Linus Hugosson.

”Funderat på om jag kan köra båda”

Kommer du att sluta med basketen då?

– Möjligtvis… jag har funderat på om jag kan köra båda samtidigt. Det hade varit jäkligt roligt.



Går det att lösa?

– Jag vet inte. Det får bara komma med tiden så får vi se vad som händer.



Har de något bra basketlag där du kan spela i?

– Ja, de har något basketlag där i närheten, men nu är det bara hockey jag har tänkt på.



Har du satt något datum för när du ska bestämma dig?

– Jag vet inte… vi får se.

Source: Anton Toivola Henriksson @ Elite Prospects