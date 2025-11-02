Omskolad till back – gör succé: ”Stort hockey-IQ”

Innan Växjös Max Isaksson blev hyllad kapten för Småkronorna tog han brons i TV-pucken. Nu jagar lillebror Sigge Isaksson det där guldet med Småland, men inte som forward eller center.

– Han har hjälpt mig och stöttat mig, berättar den spelskicklige backen för hockeysverige.se inför finalen mot Skåne.

Sigge Isaksson och storebror Max Isaksson. Foto: Simon Eld, Bildbyrån och Svenska Ishockeyförbundet/Linus Hugosson.

KALMAR (HOCKEYSVERIGE.SE)



MVP i U16-SM, brons i TV-pucken och U17-VM, samt kapten Hlinka Gretzky Cup.



När Sigge Isaksson klev in i årets upplaga av TV-pucken med Småland var det detta han hade att brås på från storebror Max Isaksson. Nu, efter en straffseger mot Stockholm Syd, i semifinalen, har han garanterat en ädlare medalj i turneringen – men inte som forward, utan back.



– Han selade center i Aprilcupen. Denna säsong har han blivit omskolad till back. Det är en spel- och skridskoskicklig spelare med stort hockey-IQ, sade distriktstränaren Fredrik Nordén till hockeysverige.se inför kvalspelet.



För hockeysverige.se berättar 15-årige talangen.



– Jag spelade back när jag var yngre. Sen körde jag center ett tag, men sen kände jag att det är back jag ska vara. Jag tycker att jag gör det bättre där, säger han.

– Lite van är jag, tillägger han om att hoppa mellan positionerna.



Men att vara i de situationer en back hamnar i för med sig risker. Redan i kvalets sista match höll turneringen på att ta slut för löftet då en huvudtackling ledde till att matchen mot Göteborg avbröts.



– Det är väldigt skönt (att kunna spela i slutspelet). Jag kommer inte ihåg så mycket av tacklingen… jag har kollat på den efteråt, men inte så mycket mer, säger Isaksson.



Hur stor inspiration har storebror Max varit för dig, trots att du nu är back?

– Väldigt mycket. Han har hjälpt mig och stöttat mig.

Ställs mot Skåne: ”Något man alltid drömt om”

I finalen väntar nu Skåne. Ett distrikt som Småland besegrade med 4–1 i kvalet.



– Det kommer att bli en riktigt tuff match. Skåne har vi mött tidigare. Vi kommer att göra allt för att vinna, säger Isaksson.



Vad skulle det betyda att vinna?

– Det är något man alltid har drömt om sedan vi började resan för ett år sedan ungefär.



Lagkamraten Isak Alvudd, som även han bräckt sin bror, Filip Alvudd, tillägger.



– Det är kul. Man har drömt om att vara med i TV-pucken länge och att nu stå i final är magiskt.

– Han (brorsan) hjälper till och säger att det kommer att vara nervöst, men att alla är nervösa, så han hjälper mycket.

Source: Sigge Isaksson @ Elite Prospects