Småland till semifinal – efter HV-löftets succé

Småland är klart för semifinal i TV-pucken.

HV71-talangen Isak Alvudd gjorde två mål och blev matchens lirare när Gästrikland slogs med 6–1.

Trots bra perioder från Gästrikland blev det till slut en kross.

– De möter tuffast möjliga motstånd i form av Småland, konstaterar Jonas Andersson i SVT.

Isak Alvudd slog till två gånger om.

Foto: Skärmdump/SVT.

”Hemmapubliken” i Småland kunde jubla på torsdagseftermiddagen. Landskapets TV-pucken lag är vidare till semifinal mot Stockholm Syd och stod pall för favoritskapet i kvartsfinalen mot Gästrikland. Men det var ingen enkel väg mot segern.

I en jämn första period gjorde Isak Alvudd och Ossian Herrlin varsitt mål för Småland, varav det sista i slutminuterna. Duon, som till vardags spelar för HV71 respektive Växjö Lakers, gav Småland en trygg och tidig ledning.

Men Gästrikland reducerade genom Melker Klintberg och såg positiva ut i spelet. Stundtals hade man initiativ och imponerade på SVT:s kommentatorduo.

– Men de möter tuffast möjliga motstånd i form av Småland, konstaterar Jonas Andersson i SVT.

HV71-talangen klev fram

Det fick de erfara i den andra perioden. Efter målet från Klintberg lyckades Småland rycka åt sig en trygg 4–1 ledning genom två snabba mål.

Till slut lyckades HV71-talangen Isak Alvudd även göra en femma för ”hemmalaget” och i boxplay fyllde Ludwig Persson på med dagens andra mål till 6–1.

Isak Alvudd blev utsedd till matchens lirare med sina två mål.

Därmed möter Småland Stockholm Syd i sin semifinal. Matchen spelas 16.10 på lördag.

Småland – Gästrikland 6-1 (2-0, 4-1)

Första perioden:

1–0 Isak Alvudd (Olle Sandberg, Teo Fredsson)

2–0 Ossian Herrlin (Tage Danielsson, Ricky Helte)



Andra perioden:

2–1 Melker Klintberg (Helge Ahlinder Hedlund, Alve Larsson)

3–1 Tage Danielsson (Ricky Helte)

4–1 Ludwig Persson (Sigge Isaksson, Ricky Helte)

5–1 Isak Alvudd (Olle Sandberg)

6–1 Ludwig Persson