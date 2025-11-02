Växjö mot Rögle, Småland mot Skåne och Ossian Herrlin mot Philip Herrlin. När de förstnämnda av dessa vann TV-pucken 2025 var det med kusinerna på varsin sida av finalen.

– Det är helt obeskrivligt. Det är så himla roligt. Det är bara glädje just nu, säger Ossian om Smålands andra raka guld.

Philip Herrlin (Skåne) och Ossian Herrlin (Småland). Foto: Bildbyrån och Simon Eld.

KALMAR (HOCKEYSVERIGE.SE)



När Småland ställde upp mot Skåne i finalen av TV-pucken var det säkerligen många som noterade en tydlig likhet mellan de två lagen. På båda sidor fanns nämligen en back med både nummer 8 och Herrlin på ryggen. Ett märkligt sammanträffande? Svar: Nej.



När hockeysverige.se får tag i Ossian Herrlin under firandet på isen i Hatstore Arena är det efter att han vunnit kusinkampen mot Philip Herrlin med 4–1.



– Det är lite speciellt såklart. Vi visste att det kanske skulle hända, att båda skulle hamna i final. Det är bara roligt att vi båda får spela final, och det är kul att han fick matchens lirare också. Det är bara skoj, säger 15-åringen som till vardags spelar i Växjö.



Philip, på andra sidan, lämnade Troja/Ljungby för Rögle inför 2025/26-säsongen och spelade därmed med Skåne.



– Ja, det kommer jag nog, säger Ossian om huruvida han kommer krama om sin kusin.



