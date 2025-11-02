1994 föll pappa Jakob Johansson med Skåne i final av TV-pucken. Nu, över 30 år senare, kan Rögle-legendaren bräckas av sonen Sixten Johansson. För hockeysverige.se berättar 15-åringen om den ärvda kaptensrollen – och tipsen från en viss Oscar Fantenberg.

– Han brukar vara på läktaren och kolla, och sen snackar vi lite efter matcherna, säger Rögle-talangen om LHC-stjärnan.

Sixten Johansson, pappa Jacob Johansson och Oscar Fantenberg. Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

KALMAR (HOCKEYSVERIGE.SE)



Tre guld, sju finalplatser.



Detta var Skånes facit när man i år klev in i TV-pucken 2025. Nu, när Stockholm Nord har besegrats med 1–0 semifinalen, har distriktet garanterat adderat ytterligare en medalj. Och med en Johansson i laget är det kanske inte så förvånande. 31 år efter pappa Jacobs turnering, leder nämligen Sixten Johansson laget.



– En väl genomförd match. Jag tycker att vi står upp för varandra. Stockholm ligger bra i sin forecheck och har mycket tid i vår anfallszon, men jag tycker att alla går in för att vinna. Alla blockar skott, och alla gör det för Skåne-märket, säger han till hockeysverige.se och fortsätter om stoltheten som kapten.

– Det är helt obeskrivligt. Jag är sjukt stolt över grabbarna. Vi går in som en liten underdog och bara skrällar genom hela turneringen, vinner matcher efter matcher och gör det jävligt bra. Sjukt stolt.



Just den där kaptensrollen är dessutom något som Skåne-backen fått från pappa Jacob som både var kapten och assisterande kapten i Rögle under sina totalt 16 säsonger i tröjan. Samma klubb som sonen nu är på väg fram i.



– Det är väl att han har stöttat mig hela vägen, lärt mig bra saker, både i med och motgång, som jag lärt mig att hantera, säger Sixten om hur han ärvt ledaregenskaperna.

– Han har varit en stor förebild för mig när jag vuxit upp, fortsätter han.



Sixten valde dock att bli back, olikt pappa som var center.



– Det var väl att folk ville vara forward, så jag fick väl ta backplatsen, säger han.



Tipsen uteblir samtidigt inte för det, vilket är lätt att förstå i och med att Jacob Johansson även var en stor talang som bland annat spelade JVM innan han fick tröjan hissad i Ängelholm.



– Varje match är det antingen det ena eller det andra som han vill snacka om. Jag får stöd hemifrån så det är bara att tacka och ta emot, säger Sixten.

Pappa spelade final 1994: ”Vi förtjänar att vinna nu”

När signalen för finalens slut ljuder i Hatstore Arena udnner söndagen kan dock Sixten säkra en stor skillnad mellan sig själv och pappa. 1994 då det var dags för farsgubben föll nämligen Skåne med 2–6 i finalen mot Ångermanland.



– Ja, det hade varit lite kul faktiskt, att hetsa lite, säger den unge backen.



Vad skulle det betyda att vinna med det här gänget?

– Det skulle betyda allt. Jag tycker att vi förtjänar att vinna nu efter att vi vunnit så pass mycket matcher och kommit ihop som lag. Alla gör allt för varandra och vi kommer att ha minnen för livet med dessa gubbar.

Släkt med Fantenberg: ”Brukar vara på läktaren och kolla”

Släktkopplingarna tar dock inte slut där för Sixten Johansson. Pappas kusin är nämligen Oscar Fantenberg. Den tidigare OS- och NHL-backen som nu är kapten i Linköping, i SHL.



– Vi har ingen riktig kontakt (med Fantenbergs), men när vi är i Linköping och spelar så brukar han vara på läktaren och kolla, och sen snackar vi lite efter matcherna, så jag får lite tips, säger Sixten.



Blir det att du kollar lite på hans matcher också?

– Ja, eller det är väl lite att jag kollar på honom som spelare. Han är en stabil back och sjukt bra lagkamrat som gör allt för sitt lag.



Senast Skåne vann TV-pucken var 2017.

Source: Sixten Johansson @ Elite Prospects