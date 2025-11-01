Målvakten hyllas stort – efter jätteinsatsen: ”Helt makalöst”

Skåne är klara för final i TV-pucken. Det mycket tack vare Jovan Perisic som stod på huvudet och höll nollan med 27 räddningar i semifinalen mot Stockholm Nord.

– Helt, helt otrolig, säger Casper Scherstén om sin målvakt.

– Han räddade oss, och jag är sjukt glad för hans skull att han får hålla nollan också, säger kapten Sixten Johansson.

Malmös Jovan Perisic tog Skåne till en final av TV-pucken.

Skåne har varit underlagstippade sedan de klev in i TV-pucken. Nu står laget i en final efter att ha slagit ut både Värmland och Stockholm Nord. I semifinalen tog de tidigt ledningen, och krigade sig sedan till segern.

I den andra perioden var det stundtals belägring från Stockholm Nords sida, som hade 16 skott på mål bara i den andra perioden. Varje gång stod däremot Jovan Perisic i vägen. Målvakten som har imponerat stort den här helgen.

– Helt, helt otrolig. Han var riktigt bra även i kvartsfinalen men han steppade upp i dag och räddade oss, säger Casper Scherstén innan lagkamraten Sixten Johansson fyller på:

– Helt makalöst. Jovan steppade upp sjukt mycket. Han räddade oss, och jag är sjukt glad för hans skull att han får hålla nollan också, säger kaptenen.

”Vi är rivaler från början”

Skåne är nu i sin första final sedan 2017, då de gick hela vägen.

– Vi har motbevisat alla och vi kan ta oss hela vägen. Vi spelar för varandra och vi spelar enkelt, säger Scherstén.

Casper, vad säger du om den här gruppen ni har?

– Vi har kommit ihop riktigt bra. Vi är rivaler från början men vi har kommit ihop som grupp och spelar för varandra, och vi ska ta det i morgon.

Det återstår nu att se om det blir Småland eller Stockholm Syd i finalen. Oavsett motstånd kommer det att vara ett Skåne taggat till tänderna. Inte minst efter dagens urladdning mot Nord.

– Jag tycker att alla går in för att vinna. Alla blockar skott, och alla gör det för Skåne-märket. Jag är bara sjukt stolt över alla gubbar, säger Sixten Johansson.

Skånes lag i TV-pucken 2025

