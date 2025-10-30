Så spelas TV-Puckens kvartsfinaler 2025
Idag, den 30:e oktober, startar äntligen TV-puckens slutspel. Här har ni all information ni behöver inför pojkarnas kvartsfinaler.
För knappt två månader sedan spelades gruppspelet av TV-pucken. Då kvalificerade sig åtta lag för slutspelet, som avgörs i Hatstore Arena i Kalmar.
De åtta kvalificerade lagen är Värmland, Skåne, Norrbotten, Stockholm Nord, Stockholm Syd, Gästrikland, Småland och Medelpad. Dessa åtta distrikt gör upp om att vinna TV-pucken 2025.
Matcherna spelas i 2×20 minuter, och hela slutspelet avgörs nu under helgen. Idag spelas kvartsfinalerna, imorgon spelas placeringsmatcher mellan lagen som förlorade sina kvartsfinaler, på lördag spelas semifinalerna och på söndag spelas final och bronsmatch.
Småland är regerande mästare
Så spelas TV-pucken idag, 30/10 2025
Kvartsfinal 1, 10.25: Värmland – Skåne (Hatstore Arena, Kalmar)
Kvartsfinal 2, 12.10: Norrbotten – Stockholm Nord (Hatstore Arena, Kalmar)
Kvartsfinal 3, 14.15: Stockholm Syd – Medelpad (Hatstore Arena, Kalmar)
Kvartsfinal 4, 16.00: Småland – Gästrikland (Hatstore Arena, Kalmar)
