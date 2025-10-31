Så spelas tjejernas kvartsfinaler i TV-pucken 2025

Idag, den 31:a oktober, startar äntligen TV-puckens slutspel för flicklagen. Här har ni all information ni behöver inför tjejernas kvartsfinaler.

Västergötland är regerande mästare.

Foto: Bildbyrån.

JUST NU: Erbjudande på Hockeysverige Plus i samband med TV-pucken. Bli årsmedlem till rabatterat pris – få sex månaders plus hos EliteProspects på köpet.

För knappt två månader sedan spelades kvalspelet av TV-pucken. Då kvalificerade sig åtta lag för slutspelet, som avgörs i Hatstore Arena i Kalmar med start idag.

De åtta kvalificerade lagen är Skåne, Dalarna, Stockholm, Västerbotten, Ångermanland, Östergötland/Gotland, Värmland och Småland. Dessa åtta distrikt gör upp om att vinna TV-pucken 2025. Förra året tog Västergötland hem titeln – men de åkte ut redan i gruppspelet i år. Däremot är de övriga distrikten som någon gång vunnit TV-pucken på flicksidan, det vill säga Dalarna, Stockholm och Småland, kvar i turneringen.

Matcherna spelas i 2×20 minuter, och hela slutspelet avgörs nu under helgen. Idag spelas kvartsfinalerna, imorgon spelas semifinalerna samt placeringsmatcher mellan lagen som förlorar sina kvartsfinaler, och på söndag spelas final och bronsmatch.

Så spelas TV-pucken idag, 31/10 2025

10.25, kvartsfinal 1: Skåne – Dalarna (Hatstore Arena, Kalmar)

12.10, kvartsfinal 2: Stockholm – Västerbotten (Hatstore Arena, Kalmar)

14.15, kvartsfinal 3: Ångermanland – Östergötland/Gotland (Hatstore Arena, Kalmar)

16.00, kvartsfinal 4: Värmland – Småland (Hatstore Arena, Kalmar)







