För andra året i rad är det Småland som får bilda den klassiska högen vid slutsignal i TV-pucken. Denna gång med killarna födda 2010 – i Kalmar.

– Vi ska dansa och sjunga i omklädningsrummet och sen ska vi käka något jäkligt gott, säger kapten Leon Irani till hockeysverige.se om firandet.

Smålands kapten Leon Irani lyfter bucklan i TV-pucken. Foto: Bildbyrån och Simon Eld.

Tillsammans med ett par av killarna i årets TV-puckslag säkrade Leon Irani och HV71 guld i U16-SM under 2024/25. Nu har backen även tagit sitt Småland till ett nytt guld i distriktsturneringen.



– Jag är jättestolt. Vi gör verkligen det här tillsammans och alla kämpar hela turneringen, även i kvalspelet. Vi förtjänar verkligen detta, säger till hockeysverige.se direkt från isen och fortsätter.

– Det finns inga ord. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara jättekul. Det hjälper (att ha vunnit tidigare), men jag kan inte säga att det inte var nervöst i kvartsfinalen. Sen släppte det ändå ganska snabbt.



Gällande firandet och dansen som utlovats tillägger lagkamraten Ossian Herrlin följande.



– Det blir nog mycket firande i omklädningsrummet. Det var någon som sa att vi skulle köra en TikTok också, så det får nog bli det.



