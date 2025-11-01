Philip Tollefsen är på väg fram i Färjestad som en av de mest spännande backarna i 10-kullen. Pappa Ole-Kristian är en ikon i det norska landslaget – och nu återstår det att se vilket land den talangfulla backen väljer.

– Alltså, jag har inte tänkt så mycket på saken. Vi får se lite vad som händer, säger 15-åringen inför den stundande landslagsuttagningen.

Philip Tollefsen är en stor talang i Färjestad.

Foto: Martin Jansson.

Det tog stopp för Värmland i kvartsfinalen mot Skåne. Men i laget finns det flera intressanta spelare för framtiden. Där den stora härföraren och backgiganten sticker ut. Inte bara på grund av sitt efternamn, utan även för sitt kraftfulla spel och stenhårda skott.

Philip Tollefsen är nämligen på väg fram i Färjestad och imponerade även i TV-pucken, där han var kapten för sitt Värmland.

– Sjukt kul att få vara med. Jag gillar det här laget och har många bra kompisar här. Det har varit jättekul att få vara med och få den här möjligheten. Vi har väldigt mycket talang och det är väldigt många sköna och snälla människor. Allmänt en bra grupp, säger 15-åringen.

Hur har det varit att få ha ”C:et” på bröstet?

– Folk lyssnar och det är inte så stort behov för mig att göra något. Men det är alltid en ära för mig att vara kapten. Jag försöker sätta standarden, göra mitt bästa och tävla och vara en bra förebild.

Snittar över en poäng per match i U18 Region

Till vardags spelar Philip Tollefsen alltså i Färjestads J18-lag. Där han som back och dubbelt underårig hittills står noterad för elva poäng på tio matcher.

Där han med det faktiskt är en av lagets poängbästa backar.

– Det rullar på bra. Vi har precis börjat topp-sex-serien med J18 nu så det är kul. Så klart möter man ofta lite större spelare och det tar några matcher men sen tycker jag man jobbar sig in i det.

Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?

– Jag är rätt stor, gillar att tacklas och skjuta och göra mål. Jag är ändå en rätt offensiv back. Så jag gillar att göra mål och tacklas.

Under TV-pucken fick vi också se prov på det där stenhårda skottet om och om igen.

– Det har varit mycket träning och mycket gnugg på skottrampen. Sen har det varit mycket fys också.

Philip Tollefsen har en pappa som är ikon i Färjestad

I hela hockeysverige men framför allt i Färjestad klingar efternamnet Tollefsen bekant. Pappa Ole-Kristian gjorde över 300 matcher i SHL och spelade fem säsonger i Färjestad där han också var en stor ledare och publikfavorit.

Nu är alltså även sonen Philip Tollefsen på väg fram i samma klubb.

– Det är han som fick in mig i hockeyn. Han ger mig ofta mycket tips. Han betyder mycket och är min stora idol. Så det betyder mycket.

Pappa Ole-Kristian Tollefsen är en tidigare storspelare.

Foto: Martin Jansson.

Är det han som har lärt dig hur man tacklas och blockar skott?

– Haha, ja han har lärt mig en del. Det är han som har lärt mig att tacklas, han var lite mer defensiv men jag tycker ändå han är en stor förebild. Han lär mig så mycket han kan.

Ole-Kristian är också en ikon i det norska landslaget och spelade närmare 100 matcher för Norges A-landslag. Däribland sex VM och två OS. Det återstår nu att se vilket landslag sonen väljer.

– Alltså, jag har inte tänkt så mycket på saken. Vi får se lite vad som händer. Det är inte helt klart än.

Nisse Ekman har inte börjat ligga på dig redan…?

– Nej, inte så mycket.

