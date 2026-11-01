TV-pucken

TV-pucken 2026: Maria Rooths All Star-lag

Publicerad 01 november 2026 14:02
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
Följ HockeySverige påGoogle news

I samband med finalen på flicksidan har SVT:s expert Maria Rooth plockat ut de sex spelare som stuckit ut mest i turneringen. Där dominerar Norrbotten.

Julia Karlberg är en av turneringens bästa spelare enligt Maria Rooth. Foto: Bildbyrån
Julia Karlberg är en av turneringens bästa spelare enligt Maria Rooth. Foto: Bildbyrån

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

-- Det är en framtida toppspelare, om hon vill.

Det är Maria Rooths ord om Norrbottens backklippa Mili Hellman som Maria Rooth tagit ut när hon plockat fram turneringen lag. Från Norrbotten finns även forwarden Julia Karlberg och målvakten Amanda Persson representerad. 

Maria Rooths All Star-lag på flicksidan:

Målvakt:
Amanda Persson (Norrbotten)

Backar:
Agnes Hagenlöv (Göteborg)
Mili Hellman (Norrbotten)

Forwards:
Wanda Svedholm Torgersson (Göteborg)
Julia Karlberg (Norrbotten)
Leia Rudehov Hjalmarsson (Värmland)