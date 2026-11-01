TV-pucken 2026: Maria Rooths All Star-lag

Julia Karlberg är en av turneringens bästa spelare enligt Maria Rooth. Foto: Bildbyrån

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-- Det är en framtida toppspelare, om hon vill.

Det är Maria Rooths ord om Norrbottens backklippa Mili Hellman som Maria Rooth tagit ut när hon plockat fram turneringen lag. Från Norrbotten finns även forwarden Julia Karlberg och målvakten Amanda Persson representerad.

Maria Rooths All Star-lag på flicksidan:

Målvakt:

Amanda Persson (Norrbotten)

Backar:

Agnes Hagenlöv (Göteborg)

Mili Hellman (Norrbotten)

Forwards:

Wanda Svedholm Torgersson (Göteborg)

Julia Karlberg (Norrbotten)

Leia Rudehov Hjalmarsson (Värmland)