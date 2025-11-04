Labraaten skriver historia – igen: ”Han är stoltast av alla”

Farfar Leif debuterade i A-laget som 13-åring och pappa Jan valdes i NHL-draften 1995. Nu är Lilli Labraaten, 15 år, på väg fram i Färjestad.

– Hela släkten spelar, eller har spelat hockey, berättar en av Värmlands historiska guldhjältar i TV-pucken 2025.

Lilli Labraaten och farfar Leif Labraaten. Foto: Simon Eld, Arkivbild och Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

KALMAR (HOCKEYSVERIGE.SE)



När Värmlands flicklag säkrade sin resa till Kalmar var det endast andra gången i distriktets historia som man gått till slutspel i TV-pucken (på flicksidan). Nu, efter att man hållit nollan i samtliga sju matcher i turneringen, är det första guldet säkrat.



Hockeysverige.se var på plats och pratade med en av förgrundsfigurerna under firandet på isen i Hatstore Arena.



– Det känns helt otroligt. Vi spelar pucken och vet var vi har varandra. Det är ett otroligt lag, säger forwarden Lilli Labraaten och fortsätter om sin målvakt, Clara Björck.

– Hon är helt sjuk alltså. Det är en stor trygghet att ha henne där bak.



Hur känns det att även skriva historia för Värmland som distrikt?

– Jag vet inte vad jag ska säga… Jag är bara så stolt över hela laget.

Stöttas av farfar Leif: ”Han är nog stoltast av alla”

Men… det klassiska hockeynamnet Labraaten då? Finns det någon koppling till Dan Labraaten som är invald i svensk ishockeys Hockey Hall of Fame? Jodå, det gör det.



– Jag har spelat TV-pucken ett par år, Lillis brorsa har spelat två år för Småland, farsan har spelat och sen är den som flest tänker på Dan, som är pappas kusin, berättar Lillis pappa Jan Labraaten när hockeysverige.se når honom dagen efter finalsegern, när allt hunnit sjunka in.



Farfar Leif Labraaten debuterade i Färjestads A-lag som 13-åring och spelade sedan 196 seriematcher. Jan Labraaten var i sin tur juniorlandslagsman och blev vald i NHL-draften 1995.



– Farsan tränade mig i pojklag i Färjestad, vilket slutade med att vi vann pojk-SM. Sen tränade han brorsan som är fyra år yngre, och den årskullen tog sig till final i TV-pucken, berättar Jan om familjens framgångar och fortsätter:

– Han (farfar Leif) har alltid varit väldigt stöttande för Lilli och Alex (Lillis bror) och har varit med runt omkring. Han har haft en väldigt betydelsefull roll för dem.



Hur stolt tror du att han är nu över sitt barnbarn?

– Han är nog stoltast av alla här.



Beskrivningen som pappa Jan ger stämmer även väl överens med de känslor Lilli delade med sig av från isen i Kalmar.



– Hela släkten spelar, eller har spelat hockey. Han (farfar Leif) har betytt mycket. Han sitter och kollar hemifrån. Jag är jättestolt, sade hon under söndagen.



Hur ska ni fira det här nu Lilli?

– Det är en lång resa hem, men vi ska väl fira det ändå. Jag vet inte riktigt, jag kan inte tänka nu. Vi kanske har en sista bra stund tillsammans… det här är det sista vi gör som lag så… jag kommer att sakna hela gänget.

”Det är väldigt stort för tjejhockeyn i Värmland”

Till det hela hör även att pappa Jan har varit en av de tränare som hjälp till att fostra flera av spelarna i det historiska gänget 2025. Däribland Clara Björck, Molly Pihlström, Maja Thelander, med fler.



– Det är väldigt stort för tjejhockeyn i Värmland. Distriktet har gått framåt mycket på tjejsidan de senaste åren, och det började nog egentligen med de som var födda 2007 och 2008. Då var det Nor IK som hade tjejverksamhet och sen var det några enstaka tjejer från andra föreningar i Värmland. Där lades nog i grunden för tjejverksamheten, berättar Jan och fortsätter:

– Jag tycker att vi har hjälpt varandra i tjejhockeyn i Värmland, och tjejerna har tagit bra hand om varandra och tidigt lärt känna varandra över laggränser. Jag har varit verksam i Nor, IK i några år, där vi har haft tjejer med lite olika ambitionsnivåer, men de har trivts och tagit bra hand om varandra.



Jan tillägger även att hans Nor IK även fått bra värdemätare i andra lag och att F16-serien i Region Väst blivit bättre och bättre för varje år. Något som, tillsammans med att många spelare i årets guldlag var underåriga, talar för ett fint lag i TV-pucken även 2026.



– Det har varit en bra miljö för tjejerna att utvecklas i och jag tycker att de skötte sig bra i TV-pucken. Det finns många bra hockeyspelare i Värmland, och de kommer att få ett starkt lag även nästa år. Vi är väldigt glada för Värmland, avslutar Jan Labraaten.



Värmlands tränare Niclas Malmquist om Lilli Labraaten inför TV-pucken:



”Det är vår mest spelintelligenta spelare. Hon tänker alltid hockey och är otroligt placeringssäker. Ser situationer och läser dem på ett jättebra sätt. Hon gör rätt saker och är långt fram i tänket. Är även jätteduktig tekniskt”

Source: Lilli Labraaten @ Elite Prospects





