De prisades av SVT efter TV-pucken

De individuella priserna har tagits bort i TV-pucken. SVT håller däremot traditionen kvar i liv – och i sändningen plockade experterna Jonas Andersson och Maria Rooth ut bästa målvakt, back och forward.

SVT delade ut individuella priser i TV-pucken. Foto: Bildbyrån (Montage).

Småland vann som bekant sitt andra raka guld i TV-pucken på killsidan. Samtidigt plockade Värmland hem sitt första guld i TV-pucken på tjejsidan någonsin. Det var en helg kantat av både bra lag- och spelarinsatser. Sedan ett par år tillbaka har förbundet däremot valt att inte plocka ut de bästa spelarna på varje position.

Men traditionen har istället fortsatt i SVT.

Där Maria Rooth och Jonas Andersson har plockat ut de bästa spelarna på vardera position. Här är de spelarna som experterna tycker stack ut allra mest.

Målvakter

Hannes Merkle-Rohdin, Småland.

– Han har gjort i stort sett allting rätt. Han räddade alla straffar i semifinalen mot Stockholm och han har verkligen klivit fram i det här slutspelet. Och fått bra hjälp men det ska en målvakt ha också. Perisic (i Skåne) är givetvis med och utmanar, säger Jonas Andersson.

Clara Björck, Värmland.

– En målvakt som inte släppt in ett enda mål i turneringen. Stenskön, hon är så lugn och cool. Hon har visat upp ett enastående spel som hjälpt hennes lag att komma hit, säger Maria Rooth.

Backar

Sigge Isaksson, Småland.

– Han har verkligen någonting extra. Han är rörlig och har en förmåga att sätta fart i spelet. En gammal forward som precis är omskolad till back. Det ser man i det offensiva tänker han har. Här var det svårare för jag tycker att Småland har många bra backar.

Ines Sundnäs Grillfors, Dalarna.

– Det här är en spelare med ständig rotation och rörelse. Bryter spel och tar upp pucken själv. En tuff spelare som har visat vad hon kan och leder sitt lag från backposition.

Forwards

Casper Scherstén, Skåne.

– Jag väljer att gå på Scherstén med tanke på det han har gjort för Skåne. Han förtjänar MVP. Det är tuff konkurrens med Alvudd i Småland men Scherstén har genomgående drivit sitt Skåne.

Tilda Wigg, Dalarna.

– Det finns så mycket grit i henne. Hon vill leda sitt lag och har gjort det jättebra hittills. Leder poängligan här i slutspelet också, säger Rooth.