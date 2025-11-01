Efternamnet Ytfeldt har varit ett succérecept för Dalarna i TV-pucken. Senast de vann var Tillie Ytfeldt kapten – och nu är kusinen Hilla Ytfeldt kapten för Dalarna som är klara för final.

– Man körde ju olika sporter när man var mindre men sen var det självklart att det blev hockey, säger centern till Hockeysverige.se.

Hilla Ytfeldt kan upprepa kusinen Tillies bedrift i TV-pucken. Foto: Martin Jansson.

HATSTORE ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Dalarna har flera starka hockeyfamiljer som levererar bra spelare på löpande band. De senaste åren har ”Ytfeldtarna” varit bland de mest framgångsrika. Tillie Ytfeldt är en stor talang i Brynäs och dominerade TV-pucken flera år i rad. Hon var också med och vann turneringen 2023.

Nu är hennes kusin, Hilla Ytfeldt, kapten för Dalarna. Laget är också klara för en final av TV-pucken efter att ha besegrat först Skåne i kvartsfinal och sedan Stockholm i semifinal. Båda matcherna övertygade laget stort.

– Väldigt skönt. Vi var fett bra i första perioden sen går vi ner oss lite i andra perioden. Men vi tog det ju så det är bra, säger Hilla efter semifinalen.

Förra året åkte Dalarna ut mot Stockholm i en kvartsfinal. Då var många av Dalarnas nuvarande spelare med. Och helt klart fanns det lite extra bränsle inför dagens match.

– Ja, revanschsugna var vi. Vi är väldigt breda och alla är verkligen duktiga. Vi spelar med varandra och inte själva, så då blir det bra.

Hilla Ytfeldt är på väg fram i Dalarna

Just nu leder också Hilla Ytfeldt poängligan i TV-pucken med 14 poäng på sex matcher. Talangen, som var med redan förra året, har fått beröm för hur hon har utvecklat helhetsspelet sedan förra årets turnering. Och nu har hon alltså även ett C på bröstet.

– Jag försöker ta hand om alla och fortfarande leda spelet. Jag tycker att min utveckling går uppåt, jag försöker dela med mig av pucken men ändå göra mål.

Tillie var ju kapten senast Dalarna vann – har du pratat nåt med henne inför?

– Faktiskt inte så mycket, men jag vet att hon hejar mycket på mig.

Det är heller inte bara Tillie och Hilla som är lovande hockeyspelare i Ytfeldt-släkten. Hillas storebror Karl var med förra året och är en spännande spelare i Leksands U18-lag. Pappa David spelade även på hög nivå, och har ett junior-VM under bältet. Samtidigt som Tillies lillebror Pelle är en back som är högaktuell för U16-landslaget.

– Ja, hela släkten spelar typ hockey. Man körde ju olika sporter när man var mindre men sen var det självklart att det blev hockey.

Vad blir nyckeln nu då om ni ska gå hela vägen?

– Att spela med varandra och peppa mycket så vinner vi allt.