Går i storebrors fotspår i DIF: "Lärt mig allt jag kan"

Hampus Trygg är nästa DIF-talang från familjen.

Foto: Simon Eld och Bildbyrån.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Sjukdom ställde till det för Hampus Trygg efter att han inlett TV-pucken mellan Stockholms stolpar, men när semifinalen skulle avgöras kastades Djurgårdstalangen in istället för kollegan Tim Jurander, och höll också ifrån Göteborg till en 6–3-seger.

Nu är storfavoriterna klara för final i den klassiska turneringen.

– Känslan är otroligt bra, det är otroligt skönt. Vi kör vårt spel och gör det vi ska, säger Trygg till hockeysverige.se efter semifinalen.

– Den var jäkligt bra, det var otroligt roligt att få chansen att stå, även fast man varit sjuk, att de litar på en, fortsätter han om sin egna match.

På andra sidan i den där finalen kommer Skåne att stå. Distriktet som i fjol föll mot Småland i en final, medan stockholmslagen, då två till antalet, gjorde upp om bronsmedaljerna.

– Jag tycker bara att vi ska spela vårt spel, sätta press och spela vårt spel, säger Trygg om nycklarna.

Du vill spela den matchen också, antar jag?

– Ja, såklart.

Har storebror som mentor: "Lärt mig allt jag kan"

Huddinge-killen som redan debuterat i Djurgårdens U18 har också mycket att leva upp till i den nio år äldre storebrorsan Sebastian Trygg, som 2017/18 slog igenom rejält och blev uttagen i U16-landslaget.

I TV-pucken, 2017, blev det dock bara en bronsmedalj för Trygg den äldre.

– Nej, det har han inte (en final på sitt CV), de kom trea, men sen blev ju U16 SM:s bästa målvakt, så det är väl det, säger lillebrorsan och fortsätter om relationen:

– Jag ser otroligt mycket upp till honom. Han har ändå varit en otroligt stor förebild i hela mitt liv och han har lärt mig allt jag kan.

Sebastian är nu även målvaktstränare för Djurgårdens damjuniorer, och finns nära till hands även i den rollen.

– Oj, just nu är det väl mycket med hur djupt man ska stå, och att ha tålamod och sånt, säger Hampus om bitarna han just nu tar med sig från de där samtalen.

Hur mycket är han på dig med detaljerna?

– Nej, det är klart att han är på mig mycket, svarar Trygg som även är nöjd med sin TV-pucksturnering.

– Jag tycker ändå att det känns bra. Jag har ett otroligt bra lag framför mig, men jag tycker också att det har gått bra för min del.

Idolen har kommit till Djurgården: "Kollat mycket"

Hampus Trygg spelade själv U16-SM med Djurgården under förra säsongen och har också en idol nära till hands i klubben.

– Oj, idoler... Daniel Marmenlind har jag kollat på mycket när jag var ung, så nu är det roligt att han har kommit till Djurgården.

Hur skulle du beskriva dig själv som målvakt?

– Jag skulle ändå säga att jag är väldigt skridskostark och att jag är en målvakt med hög spelförståelse som kan läsa passar och skott.

Utöver TV-pucken, vad har du för mål framöver?

– Jag vill spela så mycket som möjligt och utvecklas, avslutar Hampus Trygg.