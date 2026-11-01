Hellberg om Tre Kronor: "Har en dialog"

Magnus Hellberg avstår kommande landslagsturnering. Foto: Bildbyrån

Djurgårdens IF Hockey bröt sin dystra Globen-trend genom att besegra Brynäs IF med 3-2 under lördagskvällen. Återigen spelade Magnus Hellberg en av huvudrollerna när han motade 34 av 36 skott från gästerna. Efteråt var det en påtagligt glad burväktare i mixade zonen.

-- Det är klart att det är väldigt skönt, då kanske media lugnar ned sig lite med spöksnacket. Nej, det var självklart otroligt skönt.

Är det Brynäs som har ett Globen-spöke nu?

-- Ja, vi slog ju dem här förra året också va? Nej, men Brynäs är ett jättebra lag och det var en tuff match idag. Men självklart otroligt skönt att avsluta bra här innan landslagsuppehållet börjar, säger Hellberg och summerar sin egen insats:

-- Den är bra tycker jag. Jag känner mig stabil och avslappnad där bak. Jag tycker att jag har hittat en skön känsla här, som har flutit på i några veckor. Över lag är jag nöjd. Jag släpper två mål, så det är klart jag kommer kolla video och se vad jag kunde göra bättre på dem. Men jag är bara glad att vi tar tre poäng idag.

Hur ser du på lagets prestation?

-- Bra. Jag tycker vi spelar med pucken mycket bättre än vad vi gjort vissa andra matcher. Vi har aggressiv forecheck och får fast dem. Från mitt perspektiv där bak tycker jag grabbarna gjorde ett mycket bra jobba framför mig.

Magnus Hellberg stod för en ny stark insats mellan stolparna. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Hellberg avstår från landslagsspel

Tidigare i veckan tog Rikard Grönborg ut sin första landslagstrupp för säsongen. Där fanns inte Magnus Hellberg med, trots att han var Tre Kronors nummer ett i VM tidigare i år. Enligt uppgifter har 35-åringen valt att avstå från säsongens första landslagsuppdrag för att minska belastningen.

-- Jag har en dialog med landslagsledningen från början av säsongen. Det är många turneringar under säsongen och jag vill absolut vara med i landslaget den här säsongen. Sen finns det otroligt många andra duktiga målvakter i den här ligan, som man ser nu ska åka iväg på den här turneringen. Vi får se, jag hoppas att jag är med i framtiden.

Känner du att du behöver den här vilan som uppehållet ger?

-- Det är klart att det är en intensiv period med mycket matcher. Jag gillar att stå mycket matcher. Det är klart, är man inte med landslaget så får man några dagars extra ledigt. Samtidigt, kroppen känns bra, så det är bara att kriga på.