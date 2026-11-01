"Jag ville spela hockey och gjorde vad som krävdes"

Erika Holst var första tjej att spela TV-pucken. Foto: Ronnie Rönnkvist/Arkiv

Det här är ett utdrag ur en intervju med Erika Holst från 2015.

Erika Holst, från Bua utanför Veddige, är idag Förbundskapten för Damkronorna. Dessutom var hon första tjej att spela TV-pucken 1994. Vid den fanns inte TV-pucken för tjejer utan hon spelade med killar. Idag 32 år senare spelas den sjunde finalen på tjejsidan.



-- Anledningen till att jag började med hockey var att jag såg Bengt-Åke Gustafsson på TV när jag var fyra år och jag sa att jag ville bli som honom. Det var starten, berättar Erika Holst



Var det mycket tjejer som spelade hockey i Veddige vid den här tiden?

-- Veddige hade ett damlag, ett av dom få på den tiden kan man väl säga. När jag började spela där hade jag hela tiden vetskapen om att det fanns ett damlag.

-- Det var egentligen inga av mina tjejkompisar som spelade hockey eftersom jag inte bodde i själva Veddige utan en och en halv mil där ifrån, i Bua.

-- Vi var inte så många i min lilla by som spelade, men sedan lärde jag känna några få tjejer i Veddige som var i min ålder och som spelade hockey. Fast sedan spelade jag med jämnåriga grabbar hela vägen från hockeyskolan till J20.



Vilken respekt fick du som tjej och hockeyspelare vid den här tiden?

-- Jag har egentligen aldrig märkt någon skillnad. För mig var det så naturligt att jag skulle spela hockey och det här var mitt lag. Jag tror inte att det var några konstigheter varken för mig eller dom. Vi var helt enkelt lagkompisar.

-- När vi var riktigt små och spelade på tvären av rinken var jag och en tjej till bland dom bästa spelarna.



Från Veddige kommer inte bara Erika Holst som lyckats ta sig hela vägen upp på elitnivå med sin hockey. Även tre år äldre Peter Högardh kommer från samma klubb.

-- Peter var inte den som var min största förebild där hemma eftersom han bodde inne i Veddige och vi inte hade den kontakten då.

-- Däremot hade jag en granne hemma i Bua som heter Urban Peters. Han var min första idol och spelade också hockey i Veddige. Han stod på garageuppfarten mitt emot vårt hus och sköt och jag var ute där och terroriserade honom, säger Holst med ett leende.

Fick sitta i domarrummet

Erika Holst kom sedan att bli den första tjejen att spela i TV-pucken 1994.

-- Det var lite tuffare. Dels för att det blev en ny blandning av lagkompisar som jag inte hade spelat med hela vägen. Sedan var inte Halland ett så jättestort hockeydistrikt. Det var tre hela femmor från Hanhals, sedan var vi två eller tre spelare från Veddige, någon från Halmstad och så vidare.

-- Att som tjej och från en liten förening komma in där det redan fanns en stomme från en annan förening var tufft.

-- Klart att det var kul att spela TV-pucken, men det var aldrig så att jag kände att det var ett lag. Jag satt i mitt domarrum på våra samlingar och att bo i en skolsal med relativt okända 15-åriga grabbar…

-- På något sätt var jag ”dum nog”, jag ville spela hockey och gjorde vad som krävdes för at få göra det.

Hallands TV-puckslag 1994. Foto: Arkiv

"Tror jag blev skyddad från det"

Holst själv märkte aldrig av att någon utifrån såg ner på henne bara för att hon var tjej, men efteråt har hon förstått att det fanns en del som inte uppskattade att hon spelade i killarnas TV-puck.

-- Jag tror inte att jag hörde så mycket då, men i efterhand har jag fått veta att det inte var så populärt hos en del av föräldrarna till just den här kärnan i laget.

-- Vi hade någon förturnering, men jag spelade inte speciellt mycket i den. Sedan blev centern i förstakedjan sjuk precis innan turneringen. Då fick jag spela en hel del där. Det kanske inte heller var populärt, men det var aldrig något som jag upplevde där och då.

--Jag tror att jag blev skyddad från det, vilket jag är tacksam för.



Veddige spelade i det som då var den högsta serien i svensk hockey. Erika Holst debuterade i klubbens A-lag endast elva år gammal.

-- Då hade vi en serie i varje region och vi spelade i syd. Jag började spela med damlaget då jag var elva år. Varje år arrangerade vi en cup under allhelgonahelgen där Vålerengen från Norge var med. Det var även danska lag med, Herning, Rödovre och allt vad dom heter. Även Västerhaninge och Farsta var ner och spelade. Det var en spelare i Vålerengen som hette Nina Johansen och som var så grymt bra. Hon var den första damspelaren som jag såg upp till.

-- Sedan fanns det lag i Partille, Härryda, Floda-Gråbo, Vinno från Borås, Trelleborg och så vidare. Då hade vi en region syd som innehöll ganska många lag. Sedan droppade lagen av och kvar blev Veddige, Vinno och Trelleborg. Då fick vi även spela i U14-serien för killar i Halland och i den danska damligan.

-- När jag började spela i A-laget spelade vi jämt med Trelleborg, 1-1Tre säsonger senare när jag var 14-15 år och vi hade fått in Maria Rooth i laget så vann vi med 46 eller 47-0 mot Trelleborg.