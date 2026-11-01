Dalarna ute efter revansch: "Många som var med förra året"

Love Eljas var en av många spelare i Dalarna som var med förra året.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

Det är en skrällfinal i TV-pucken på flicksidan. Inför turneringen var det nog inte många som hade trott att Dalarna och Norrbotten skulle stå i en final. De båda distrikten har slagit ut favoriterna under sin väg till finalen och under söndagen kommer ett av lagen att stå som mästare.

Dalarna har under sin väg till final slagit ut både Stockholm och Göteborg, två av de största distrikten.

– Vi kom in som lite underdogs men nu tycker jag att vi har bevisat att vi inte är det, säger kaptenen Love Eljas.

Hur skulle du beskriva ert lag?

– Vi har ett väldigt brett lag i år med många spetsar. Om vi alla gör det bästa vi kan har vi det här.

Dalarna ute efter revansch

För Dalarnas del är det också den andra raka finalen. Distriktet är en stormakt på flicksidan och har tagit sig till final fem av de senaste sju åren.

I år det är också många som var med och tog silver. Nu finns det en revanschlusta i gänget som går efter ett nytt guld.

– Det gör det verkligen. Det är många som var med förra året och alla är väldigt revanschsugna.

Love Eljas som är kapten var med även förra året och är i år en nyckelspelare.

– Det är ett väldigt härligt lag, det har varit skitkul att få vara kapten.

Vad vet du om Norrbotten?

– Jag har inte så bra koll på dem men jag tror att vi kan ta dem.