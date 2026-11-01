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TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat Flickor | Poängliga & statistik |

TV-pucken är inne på sin sista dag.

I dag ska medaljerna delas ut och först ut var en spännande bronsmatch mellan Göteborg och Värmland på flicksidan. Göteborg vann sin grupp övertygande och imponerade även i kvartsfinalen innan det tog slut mot ett starkt Dalarna i semi.

Värmland å andra sidan vann turneringen förra året och hade kvar en hel del spelare från det laget.

För deras del blev det respass i semifinalen då ett kompakt Norrbotten tog hem segern med 1–0.

I bronsmatchen blev det en jämn historia.

Stort drama i bronsmatchen: "Aldrig mer ta en straff"

Värmland var först med att göra mål när Irma Junzell hittade nät. Det var också ett mål som värmländskorna spelade på. Trots att Göteborg förde spelet hade Värmland bra koll på sitt motstånd.

Till slut kom däremot kvitteringen när Saga Pihl prickade in en puck från blålinjen. Målet kom med bara minuter kvar av matchen. Det blev sedan en förlängning som även den blev mållös. Istället gick matchen till straffar.

Där dröjde det länge innan avgörandet kom. Till slut var det Göteborgs kapten och poängdrottning Wanda Swedholm Torgersson som avgjorde.

– Det är riktigt gött. Det är klart att man ville gå längre, men utifrån dagens möjligheter är det riktigt skönt, säger hjälten till hockeysverige.se.

Straffen som avgjorde var också en kopia av den som Clara Björck räddade när Wanda först klev fram.

– Det är samma jag gör på andra. Jag lyckas inte få upp pucken som jag vill, ja det är en miss, säger hon om första straffen.

– Först var det; "jag ska aldrig mer ta en straff" sen var det "nu ska jag sätta den här", så jag drog till med samma och fick lite revansch. Det var bara tårar och skratt och hela köret

En efterlängtad medalj: "Längtat i ett och ett halv år"

Det här är Göteborgs första medalj i TV-pucken på flicksidan.

– Det är stort, det är en dröm. Och kul att just vi har lyckats komma så här långt. Det är ett grymt lag.

Göteborg har också fallit snöpligt flera år i rad. 2022 var det semifinal, 2024 kvartsfinal och 2025 tog Småland slutspelsplatsen då Göteborg plockat minst poäng av alla grupptvåor.

– Riktigt skönt. Vi räknade på det, vi har längtat i ett och ett halv år efter att få ta revansch, säger Wanda som även var med förra året.