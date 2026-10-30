Succén: Tangerar OS-svenskens poängrekord

Pontus Holmberg & Gustav Grundström har gjort flest poäng på en TV-puck i Västmanlands historia.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån & Martin Jansson.

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HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Västmanland är framme i semifinal i TV-pucken.

Distriktet överraskade stort i kvalspelet och vann sin grupp framför jättar som Dalarna, Värmland och Gästrikland. I kvartsfinalen mot Uppland blev det också en välförtjänt 4–2-seger. Med det är de nu också klara för sin första semifinal på 22 år.

Senast distriktet tog sig så här långt var det med namn som Mikael Backlund och Patrik Berglund i laget.

– Det känns jäkligt bra. Jag tycker att grabbarna gör en jäkligt bra match och kämpar hårt, en riktig laginsats, säger Gustav Grundström.

22 år sedan sist, det är rätt sjukt?

– Ja, det är sjukt. Men jag tycker att grabbarna förtjänar det. Alla chippar in och kör, det är välförtjänt tycker jag. Vi gick in med att vi skulle köra vårt spel och jobba stenhårt, helt enkelt. Vi tyckte att vi hade en chans.

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Gustav Grundström är poängkung i TV-pucken

För Gustav Grundströms del har TV-pucken också varit en ren succé. Forwarden var poängkung i kvalspelet med 15 poäng på fem matcher. I kvartsfinalen klev han sedan fram med tre assist och var högst bidragande till att sänka Uppland.

Nu är han också med sina 18 poäng uppe på rekordnivåer. I Västmanlands TV-puckshistoria är det nämligen bara Pontus Holmberg som har gjort lika många poäng på en TV-puck, dock på fyra fler matcher.

– Det känns jäkligt bra men det är inget jag tänker på, jag är här för att vinna. Jag har träffat honom några gånger och ja, Pontus är ju grym. Jag följer honom i NHL, det är kul.

Hade du förväntat dig den här utdelningen?

– Nej, det gjorde jag inte. Jag har haft tur med puckarna som studsar in. Det känns jäkligt bra ändå.

Just kedjan med Gustav Grundström, Kevin Wallin och Alexander Loqvist Stjernhult låg bakom det mesta även den här dagen.

– Det är jätteenkelt att spel med honom. Han gör allt jättebra, bra tramp på skridskorna, bra IQ. Det är enkelt att spela med honom, precis som Alexander (Loqvist Stjernhult), säger Wallin om sin lagkapten.

Hur stort är det att han tangerar Holmbergs rekord?

– Man är stolt, det är en duktig kille. Jag har gått med honom i skolan nu ett tag. Han är väldigt bra.

Västmanland går för guld

Framme i en semifinal har Västmanland chansen att göra något unikt. Aldrig tidigare har distriktet gått hela vägen och nu är de alltså "bara" två segrar ifrån. Samtidigt kommer så klart svårighetsgraden att skruvas upp ju längre in i turneringen vi kommer.

I semifinalen väntar nu antingen Västerbotten eller Skåne, som båda imponerade stort i kvalet.

Vad krävs för att gå hela vägen?

– Det är helt enkelt att komma upp i vår rätta nivå och hitta vårt anfallsspel och vara tajta i försvarszonen, säger Grundström.