Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

Idag, på pojksidan: Gotland.

Spetsen: ”Skulle kunna ta plats i nästan vilket lag som helst”

Målet: Första segern sedan 2018: ”Det tycker vi är realistiskt”

Ledaren: ”En spelare HG-ansvariga borde titta litet extra på”

Att Gotland år efter år tippas i botten i TV-pucken är inget konstigt. Distriktet petas allt jämnt in i kvalgrupper där stockholmslagen tar plats och kan helt enkelt inte tävla med övriga länen när det kommer till urval av spelare. Årets trupp, som valts ut från dryga 20 spelare över två kullar (2010 och 2011), jagar nu därför Gotlands första seger i turneringen sedan 2018.



Ändå det är inte helt utan positivitet man kliver in i 2025 års upplaga. Med i truppen finns nämligen fyra spelare som var med redan i fjol, som ”skulle kunna ta plats i nästan vilket lag som helst i TV-pucken”.



– Om vi gör en jämförelse… Det var någon som sade att Småland hade över 200 spelare att välja på, och jag vet att Östergötland, där jag bor, hade runt 90. Det är bara spelare födda 2010. Vi spelar med lite olika förutsättningar där, om man ska uttrycka sig så, säger huvudtränaren Stefan af Bjur.



I grupp B, som i år spelas i Stockholm, ställs Gotland mot Stockholm Nord, Stockholm Syd, Södermanland, Uppland och Östergötland.



Tillsammans med Stefan af Bjur går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



