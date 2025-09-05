Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. Idag, på flicksidan: Gästrikland/Hälsingland.

Intern poäng- och skytteking redan ifjol: ”En riktig målspruta”

Samma målvaktspar igen: ”Det är ett lyxproblem vi har”

Spelarna att hålla koll på: ”Täcker väldigt stora ytor”

Det talar för Gästrikland/Hälsingland: ”Ännu bredare i år”

”Vi kommer att kunna tävla på ett helt annat sätt än förra året”, menade Marcus Lindqvist inför fjolårets kval. En andraplats i gruppen senare tog äventyret för Gästrikland/Hälsingland slut när man för första gången sedan 2017 spelade slutspel och stötte på ett Södermanland som senare tog sig till final.



Nu, med flera i laget tillbaka för att ta revansch, går huvudtränaren och hans gäng återigen för att utmana Dalarna och Värmland i gruppen.



– Kommer vi ut på den nivån vi kan spela hockey på, så tror jag att vi har alla möjligheter i världen att kunna gå vidare till ett slutspel, säger Lindqvist inför kvalet 2025.



I grupp A, som spelas i Sunne, ställs Gästrikland/Hälsingland mot Värmland, Dalarna, Örebro och Västmanland.



Tillsammans med Marcus Lindqvist går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



