Dalarna – kommentarer om ALLA spelare

Var förstemålvakt redan förra året: ”Känns tryggt för oss”

”Det är kul att se henne spela”

”Har växt till sig och är vår kapten i år”

Dalarna är i slutspelet av TV-pucken varje gång turneringen spelas. Distriktet har en vana att gå långt på tjejsidan och att utmana om guldet. I år är det ett spännande lag med många tior som var med redan förra året. Då blev det ett uttåg i kvartsfinalen.

Nu går de för att återigen ta hem en medalj till Dalarna. I gruppspelet står Gästrikland/Hälsingland, Västmanland, Örebro och Värmland i vägen.

– Värmland blir svåraste motståndaren i kvalet, tror jag. De har en bra och bred trupp, säger Janne Olsson.

Tillsammans med Janne Olsson går Hockeysverige.se här igenom Dalarnas lag i TV-pucken 2025.

