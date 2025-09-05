Dalarna – kommentarer om ALLA spelare
Följ HockeySverige på
Google news
Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. I dag, på flicksidan: Dalarna.
- Var förstemålvakt redan förra året: ”Känns tryggt för oss”
- ”Det är kul att se henne spela”
- ”Har växt till sig och är vår kapten i år”
Dalarna är i slutspelet av TV-pucken varje gång turneringen spelas. Distriktet har en vana att gå långt på tjejsidan och att utmana om guldet. I år är det ett spännande lag med många tior som var med redan förra året. Då blev det ett uttåg i kvartsfinalen.
Nu går de för att återigen ta hem en medalj till Dalarna. I gruppspelet står Gästrikland/Hälsingland, Västmanland, Örebro och Värmland i vägen.
– Värmland blir svåraste motståndaren i kvalet, tror jag. De har en bra och bred trupp, säger Janne Olsson.
Tillsammans med Janne Olsson går Hockeysverige.se här igenom Dalarnas lag i TV-pucken 2025.
Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.
Den här artikeln handlar om: