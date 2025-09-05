Blekinge/Bohuslän-Dal – kommentarer om ALLA spelare

Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. Idag, på flicksidan: Blekinge/Bohuslän-Dal.

TV-puckens Mjällby? ”Det är en inspiration”

Tuffa uppgiften i kvalet: ”Inte omöjligt att stoppa dem”

Blir nyckelspelare: ”Hon ska stå så mycket hon orkar”

Fjolårets upplaga av TV-pucken blev inget undantag för Blekinge. Fyra matcher och två poäng gav en jumboplats, samt missat slutspel i kvalet, och inom kort fick man istället sikta in sig på revansch 2025. Nu har man bildat ett snedstreckslag med Bohuslän-Dal, samt lånat in spelare från Skåne, för att försöka göra just detta.



– Vi har pratat om att ha ett samarbete med Bohuslän även nästa år, och i och med att större delen av detta lag är födda 2011, så ser det faktiskt väldigt bra ut om man kan få till det samarbetet även då, säger huvudtränaren Christian Eriksson.



I grupp D, som spelas i Ulricehamn, ställs Blekinge/Bohuslän-Dal mot Västergötland, Göteborg, Skåne och Småland..



Tillsammans med Christian Eriksson går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



