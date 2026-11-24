Ett av de roligaste hockeyjobben jag gör är att varje höst försöka upptäcka en ny kull av hockeyspelare när U16-spelarna kommer fram i rampljuset. Den nyfikenheten att se vilka som sticker ut i en kull jag aldrig sett tidigare tycks aldrig slockna hos mig. Jag har med det också lärt mig hur svårt det är att bara sia vilka som kommer att sticka ut bara två år senare när spelarna ska bedömas inför NHL-draften. Spelarna växer olika, utvecklas olika och har olika driv och förutsättningar för att bli bäst.

Jag tenderar att gilla spelare mer utifrån potential och förmåga än faktiskt resultat på isen. Jag går dock inte lika hårt på ren potential längre som jag kanske gjorde de första åren jag gjorde detta. Spelarna bedöms lika mycket utifrån vad de faktiskt klarar av att göra på en is redan i dag och är det för många om och men runt en spelare så rankar jag honom inte här.

Jag följer inga av spelarna innan deras U16-år så det enda jag utgår ifrån är vad jag själv sett under TV-pucken och förbundets Elitcampen som spelades den gångna helgen så det är inget jättestort arbetsprov. Spelare som vare sig spelade i TV-pucken eller var med på campen har jag inte sett och heller inte rankat.

I rankingen har jag också tagit med spelarnas moderklubb inom parentes. Jag rankar tio spelare och sedan har jag ytterligare ett gäng bubblare som jag håller strax bakom de allra bästa men som jag ser potential i att de kan klättra och gå om utifrån det jag sett.

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