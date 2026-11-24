Connor Bedard.

Foto: Eileen T. Meslar/Chicago Tribune/Alamy

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter – resten av 2026 – för bara en krona.



I helgen meddelade Chicago Blackhawks att lagkaptenen och stjärnan Connor Bedard skulle tvingas till en ny operation till följd av den axelskada han ådrog sig i mötet med Toronto Maple Leafs. Frånvaroperioden var då oviss, men efter att Bedard under måndagen opererades har bilden klarnat – och det är inga roliga besked för Blackhawks.

Prognosen lyder att Bedard väntas bli borta i fyra månader innan han har gjort en full återhämtning i den skadade axeln, meddelar NHL -klubben.

Tredje axelskadan på mindre än ett år

Detta är Bedards andra omfattande axelskada inom loppet av bara några månader, då han tidigare i somras även tvingades till en operation efter att ha skadat den andra axeln under sin sommarträning och då blev borta i drygt tre månader.

Skadan uppstod i samband med en tekning i matchen mot Toronto förra veckan och det var andra gången som Bedard skadade sin högra axel i en tekningssituation. Bedard skadade högeraxeln på tekning även i december förra året, men valde då att rehabilitera skadan i stället för att operera den och blev då borta i nära på en månad.

Bedard missade de sex inledande matcherna av säsongen på grund av sommarens axeloperation och producerade 18 poäng (7+11) på de 15 matcher han hann spela innan sin nya skada. Blir Bedard borta i fyra månader, kan han i sådana fall vara tillbaka i spel framåt slutet av mars, då grundserien är inne på upploppet.