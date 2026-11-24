Erik Gustafsson.

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Erik Gustafsson kommer att vara borta två till fyra veckor på grund av en fraktur i handen, meddelar Los Angeles Kings via sin hemsida .

Den svenske backen var tillbaka i spel i helgen efter att dessförinnan ha missat tre raka matcher på grund av skadebekymmer, men skadade sig direkt i comebacken mot Ottawa Senators där han tvingades utgå efter två spelade perioder på grund av en överkroppsskada och missade nattens segermatch mot Montréal Canadiens .

Har återtagit sin plats i NHL

Gustafsson skrev på för Los Angeles som free agent inför den här säsongen efter att ha spenderat fjolårssäsongen till största delen i AHL med Grand Rapids Griffins.

I Kings har 34-åringen återtagit sin plats i NHL , där han under säsongen har producerat nio poäng (2+7) på 16 matcher och snittat närmare 20 minuters istid per match. Svensken har även fått ett stort förtroende i Kings powerplay, där han har mest istid av Kings backar med två minuter och 47 sekunders speltid per match i spelformen.

Los Angeles är Gustafssons nionde klubb i NHL. Tidigare har han även spelat för Chicago, Calgary, Philadelphia, Montréal, Washington, Toronto, New York Rangers och Detroit.