TÄVLING: Vinn en Custom-klubba från Bauer
Nu har du möjlighet att vinna en helt unik BAUER QuickTurn-klubba! Två vinnare får varsin specialdesignad klubba där du själv väljer modell – PULSE, PROTO2 eller VAPOR FLYLITE – och sätter din personliga prägel med egna färger, namn och design.
Tävlingen pågår från den 22 december 2025 till och med den 6 januari 2026 – allt du behöver göra är att gå in på Bauers tävlingssida, svara på frågan och ange din mejladress.
Vinnarna kontaktas direkt via e-post.
För att delta och ta del av tävlingsvillkoren:
Tävlingen är öppen för dig som är bosatt i Sverige, Danmark eller Finland och har fyllt 16 år vid deltagandet. Genom att delta godkänner du tävlingens villkor i sin helhet.
