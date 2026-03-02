Legendariska Lagbyggen – kvartsfinal 1: VM 1987 vs. VM 2006

Det ena lagbygget bröt en 25-årig förbannelse och slog hål på myten om Sovjetunionen som ett oslagbart lag. Det andra fullbordade en unik dubbel och cementerade Sveriges plats som världens främsta hockeynation. Ett riktigt tungviktsmöte – med Bengt-Åke Gustafsson som den stora gemensamma nämnaren.

Lagbygget Tre Kronor VM 1987 (Österrike)

Rubrikerna:

Första svenska VM-guldet på 25 år .

Ett helt avgörande trendbrott som lade grunden till Tre Kronors framgångar under 90-talet.

2–2 mot "omöjliga" Sovjetunionen. Laget som hade vunnit VM-guld sex av de sju föregående världsmästerskapen. En poäng som fick både spelare och supportrar att våga drömma om guldet.

Laget som hade vunnit VM-guld sex av de sju föregående världsmästerskapen. En poäng som fick både spelare och supportrar att våga drömma om guldet.

Vinsten mot Kanada med 9–0. Ett imponerande resultat i sista matchen som möjliggjorde att Tre Kronor blev världsmästare i (extremt fula) kavajer – tack vare bättre målskillnad än Sovjetunionen.

Ett imponerande resultat i sista matchen som möjliggjorde att Tre Kronor blev världsmästare i (extremt fula) kavajer – tack vare bättre målskillnad än Sovjetunionen.

Tre särskilt viktiga "verktyg".

NHL-stjärnorna Loob och Sandström anförde laget, men Bengt-Åke Gustafsson, som lämnat NHL för spel i division 1 med Bofors, var kapten och blev svensk poängkung.

Snackisen:

Albelin till Loob till Sandström – ett av de mest minnesvärda målen i svensk hockeyhistoria.

Truppen i VM 1987:

Målvakter:

Peter ”Pekka” Lindmark, Åke Lilljebjörn och Anders Bergman.

Backar:

Anders Eldebrink, Tommy Albelin, Mats Kihlström, Lars Karlsson, Peter Andersson, Robert Nordmark och Magnus Svensson.

Forwards:

Thom Eklund, Thomas Rundqvist, Matti Pauna, Mikael Andersson, Bengt-Åke Gustafsson, Peter Sundström, Jonas Bergqvist, Lars-Gunnar Pettersson, Håkan Södergren, Lars Molin, Håkan Loob, Tomas Sandström och Anders ”Masken” Carlsson.

Tre Kronors resultat i hockey-VM 1987:

Sverige – Västtyskland: 3–0

Sverige – USA: 6–2

Sverige – Tjeckoslovakien: 2–3

Sverige – Schweiz: 12–1

Sverige – Kanada: 4–3

Sverige – Finland: 1–4

Sverige – Sovjetunionen: 2–4

Slutspel: Sverige – Tjeckoslovakien: 3–3

Slutspel: Sverige – Sovjetunionen: 2–2

Slutspel: Sverige – Kanada: 9–0

Tre Kronors poängliga 1987:

Bengt-Åke Gustafsson 11 poäng (3+8) Tomas Sandström 10 poäng (5+5) Håkan Loob 9 poäng (5+4)

Lagbygget Tre Kronor VM 2006 (Lettland)

Rubrikerna:

Bengt-Åke Gustafsson gör det igen.

Förbundskaptenen leder Tre Kronor till sin andra stora titel inom loppet av tre månader efter OS-guldet i Turin. En bedrift som skriver in Gustafsson i historieböckerna för all framtid.

Ett slutspel som imponerade. Tre Kronor står för en stark 4–0-seger i finalen mot Tjeckien. Tidigare har laget även besegrat USA med 6–0 i kvartsfinalen och Kanada med 5–4 i en vild semifinal. En match där Tre Kronor pressades till sitt yttersta av stjärnor som Sidney Crosby, Patrice Bergeron och Brendan Shanahan.

Tre Kronor står för en stark 4–0-seger i finalen mot Tjeckien. Tidigare har laget även besegrat USA med 6–0 i kvartsfinalen och Kanada med 5–4 i en vild semifinal. En match där Tre Kronor pressades till sitt yttersta av stjärnor som Sidney Crosby, Patrice Bergeron och Brendan Shanahan.

"Lill-Honken" – bäst när det gällde som mest. Johan "Honken" Holmqvist höll nollan i både kvartsfinalen och finalen. Efter dessa insatser och en total räddningsprocent på 90,85 % blev han utsedd till turneringens bästa målvakt.

Johan ”Honken” Holmqvist höll nollan i både kvartsfinalen och finalen. Efter dessa insatser och en total räddningsprocent på 90,85 % blev han utsedd till turneringens bästa målvakt.

Niklas Kronwall – Tre Kronors vinnande multiverktyg.

Backgigant, poängkung och utsedd till turneringens MVP. Kronwall blev lagets stora härförare med sina tio poäng på åtta matcher.

Snackisen:

Vinsten fulländar Jörgen Jönssons osannolika säsong med SM-guld, OS-guld och VM-guld. Dessutom får han göra mål i finalen.

Truppen i VM 2006:

Målvakter:

Daniel Henriksson, Johan Holmqvist, Stefan Liv.

Backar:

Andreas Holmqvist, Per Hållberg, Magnus Johansson, Kenny Jönsson, Niklas Kronwall, Ronnie Sundin, Mattias Timander.

Forwards:

Nicklas Bäckström, Fredrik Emvall, Johan Franzén, Mika Hannula, Mathias Johansson, Jörgen Jönsson, Andreas Karlsson, Joel Lundqvist, Jesper Mattsson, Björn Melin, Tony Mårtensson, Jonas Nordquist, Michael Nylander, Mikael Samuelsson, Henrik Zetterberg.

Tre Kronors resultat i hockey-VM 2006:

Sverige – Ukraina: 4–2

Sverige – Italien: 4–0

Sverige – Schweiz: 4–4

Sverige – Vitryssland: 4–1

Sverige – Slovakien: 5–2

Sverige – Ryssland: 3–3

Kvartsfnal: Sverige – USA: 6–0

Semifinal: Sverige – Kanada: 5–4

Final: Sverige – Tjeckien: 4–0

Tre Kronors poängliga 2006:

Niklas Kronwall 10 poäng (2+8)

Andreas Karlsson 9 poäng (5+4)

Mikael Samuelsson 9 poäng (4+5)

