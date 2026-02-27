Legendariska Lagbyggen: Rösta fram tidernas bästa Tre Kronor-lag

Den svenska hockeyhistorien är fylld av VM-lag som etsat sig fast i våra blågula hjärtan. Även om årtionden, spelare och egenskaper skiljer sig åt, finns en tydlig gemensam nämnare – de är alla riktigt starka lagbyggen.

För att bygga upp peppen inför hockey-VM kommer vi under de kommande veckorna att minnas tillbaka på våra bästa VM-lag genom tiderna tillsammans med Beijer Byggmaterial – experterna på riktigt stabila lagbyggen.



Med hjälp från dig som blågul hockeyälskare kommer vi rösta oss fram via kvartsfinaler, semifinaler och final – för att slutligen utse Tre Kronors mest legendariska VM-lagbygge.

Rösta – och tävla om biljetter till Beijer Hockey Games!

Varje duell kommer att publiceras på HockeySveriges Instagram.

Omröstning sker i Instagram Stories. För att ha chansen att vinna 2 st biljetter till Beijer Hockey Games samt årsprenumerationer på Hockeysverige Plus behöver du även kommentera Instagram-inlägget som publiceras samma dag.

När omröstningen är avslutad publiceras det vinnande lagbygget i Instagram Stories. Vinnaren av biljetterna till Beijer Hockey Games kontaktas via Instagram DM.

Den första duellen publiceras nästa vecka. Missa inte att följa @hockeysverige_se på Instagram för att hänga med i omröstningarna.

Tillsammans bygger vi upp peppen inför hockey-VM!