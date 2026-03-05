Legendariska Lagbyggen – kvartsfinal 2: VM 1991 vs. VM 2017

Kvartsfinal 2 är här! Den här gången har vi att göra med två lagbyggen som fick jobba en del i motvind. Det ena laget var rejält uträknade innan turneringen – men hittade kemi och blev bara bättre och bättre. Det andra laget sågades hårt efter ett svajigt gruppspel – men lyfte sig rejält när ett par NHL-stjärnor anslöt.

Frågan är vilket lag som har störst plats i ditt hockeyhjärta – lagbygget VM 1991 eller lagbygget VM 2017? Läs på, känn efter – och rösta fram det bästa laget på Hockeysveriges Instagram. Tillsammans med Beijer Byggmaterial och dig som blågul supporter kommer vi till slut att kunna utse Tre Kronors mest legendariska VM-lagbygge genom tiderna.

Lagbygget Tre Kronor VM 1991 (Finland)

Rubrikerna:

Uträknade på förhand .

Svensk media sågade förbundskapten Conny Evenssons lag på förhand och ansåg att det inte var byggt för att utmana om guldet. Men tvärtemot förhandstipsen fann de snabbt kemi och blev bara bättre och bättre ju längre turneringen led.



Vi bjöds på en hel delminnesvärda insatser, framför allt mot Finland och Sovjet, av en då blott 20-årig Sundin. Mot Finland tar han Tre Kronor från underläge 2–4 till oavgjort, 4–4, med två mål i matchens sista minut.



I skuggan av Sundin visade även Nicklas Lidström att han var en speciell spelare. Han kom med i VM-truppen som 21-åring och tog omedelbart för sig och var i slutändan en av Sveriges hårdast matchade backar. Efter VM-succén skrev han på för Detroit Red Wings och påbörjade en av de största NHL-karriärerna vi har fått se från en svensk spelare.

Snackisen:

Mats Sundins avgörande mål mot Sovjetunionen. Ett av de mer omtalade målen i svensk hockeyhistoria då han fintar upp världsbacken Slava Fetisov på läktaren innan han skyfflar in segerpucken mellan benen på Andrej Trefilov.

Tre Kronors trupp i VM 1991:

Målvakter:

Peter ”Pekka” Lindmark, Rolf Ridderwall och Tommy Söderström.

Backar:

Peter Andersson (född 1962), Calle Johansson, Tomas Jonsson, Kenneth Kennholt, Nicklas Lidström, Kjell Samuelsson och Fredrik Stillman.

Forwards:

Charles Berglund, Jonas Bergqvist, Anders ”Masken” Carlsson, Per-Erik Eklund, Patrik Erickson, Johan Garpenlöv, Bengt-Åke Gustafsson, Mikael Johansson, Håkan Loob, Mats Näslund, Thomas Rundqvist, Mats Sundin och Jan Viktorsson.

Resultat:

Sverige – Tyskland: 8–1

Sverige – Finland: 4–4

Sverige – USA: 4–4

Sverige – Schweiz: 4–3

Sverige – Tjeckoslovakien: 4–3

Sverige – Kanada: 3–3

Sverige – Sovjetunionen: 5–5

Sverige – Kanada: 3–3

Sverige – USA: 8–4

Sverige – Sovjetunionen: 2–1

Tre Kronors poängliga i VM 1991:

Mats Sundin 12 poäng (7+5)

Thomas Rundqvist 10 poäng (6+4)

Mikael Johansson 9 poäng (3+6)

Lagbygget Tre Kronor VM 2017 (Tyskland/Frankrike)

Rubrikerna:

Ingen succé i gruppspelet.

Tre Kronor lämnade gruppspelet rankat som trea efter förluster mot Ryssland (1–2 efter straffar) och USA (3–4). Väl i slutspelet klaffade det desto bättre. Efter segrar mot Schweiz i kvartsfinalen och Finland i semifinalen lyckades man vinna en tajt final mot ett stjärnspäckat Kanada efter straffar.

NHL-förstärkningarna gör skillnad.

Rikard Grönborgs lag förändrades en hel del längs resans gång. Under turneringen fick Tre Kronor in flera tunga NHL-förstärkningar i form av framför allt Nicklas Bäckström och Henrik Lundqvist, två spelare som verkligen gav det svenska laget ett lyft. Bäckström matchades med William Nylander och fann omedelbar kemi med honom, en spelare vars far, Michael, han hade varit lagkamrat med när han slog sig in i NHL med Washington Capitals. Henrik Lundqvist tog över förstaspaden från Viktor Fasth och spelade en avgörande roll i finalen mot Kanada där han spelade otroligt bra och räddade 42 av 43 skott och höll sedan tätt i straffläggningen.



Rikard Grönborgs första VM.

Den nya förbundskaptenen hade tagit över Tre Kronor efter Pär Mårts inför säsongen. Grönborg visade omgående att han hade bra kontakt med NHL-spelarna, då fler och fler anslöt till VM efter att Tre Kronor haft svårt att locka dem till VM under åren dessförinnan. Guldlaget 2017 hade inte mindre än 18 NHL-spelare.

William Nylanders stora genombrott.

Det här var turneringen där William Nylander, 21, fick sitt nationella genombrott. Med sju mål och 14 poäng på tio matcher var han mål- och poängbäst bland svenskarna och utsågs till turneringens MVP samt togs ut i All-Star Team. Han hade just genomfört sin första riktiga NHL-säsong med Toronto och kom till VM som lite av en joker – en roll som han omfamnade helt och hållet.

Snackisen:

När William Nylander kastar sig rakt i Henrik Lundqvists famn efter avgörandet i finalen mot Kanada. En modern klassiker!

Tre Kronors trupp i VM 2017:

Målvakter:

Viktor Fasth, Henrik Lundqvist och Eddie Läck.

Backar:

Jonas Brodin, Alexander Edler, Oliver Ekman Larsson, Victor Hedman, Philip Holm, John Klingberg och Anton Strålman.

Forwards:

Nicklas Bäckström, Joel Eriksson Ek, Dennis Everberg, William Karlsson, Carl Klingberg, Marcus Krüger, Gabriel Landeskog, Oscar Lindberg, Elias Lindholm, Joel Lundqvist, Joakim Nordström, William Nylander, Linus Omark, Victor Rask och Carl Söderberg.

Resultat:

Sverige – Ryssland: 1–2 (str.)

Sverige – Tyskland: 7–2

Sverige – USA: 3–4

Sverige – Lettland: 2–0

Sverige – Italien: 8–1

Sverige – Danmark: 4–2

Sverige – Slovakien: 4–2

Sverige – Schweiz: 3–1

Sverige – Finland: 4–1

Sverige – Kanada: 2–1 (str.)

Tre Kronors poängliga i VM 2017:

William Nylander 14 poäng (7+7)

Elias Lindholm 7 poäng (5+2)

Nicklas Bäckström 7 poäng (3+4)

Har du bestämt dig? Rösta fram vinnaren i kvartsfinal 2!

Precis som i ett VM så kommer vi att kora det mest legendariska lagbygget genom ett klassiskt slutspel. Följ dramatiken och omröstningen på Hockeysveriges Instagram. Varje omgång innebär en ny chans att vinna två biljetter till Beijer Hockey Games 2026 samt årsprenumerationer på Hockeysverige Plus! Lycka till!