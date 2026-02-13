Speltips OS 13/2: Finland – Sverige

Det osar inte guld efter premiärrundan, varken från Tre Kronor eller Lejonen. Tur att gruppspelet ger utrymme för lite justeringar men i det här rivalmötet blir det som vanligt tight.

Mina tre främsta motiveringar till dagens speltips:

Bristande effektivitet i premiären hos båda lagen

Rivaliteten gör matchbilden mer defensiv

Förväntad målvaktsmatch

Matchens betydelse

Tre Kronor fick inte utdelning

Sverige sköt 60 skott mot Italien men fick inte utdelning i paritet med spelövertaget. Den kliniska skärpan saknades.

Finland hade liknande problem mot Slovakien. Man vann skotten med 40-25 men gjorde Samue Hlavaj till matchens stora profil. Förstakedjan med Rantanen–Granlund–Hintz kom aldrig in i matchen.

När lagen möts brukar disciplinen stegras och det blir ett tajtare försvarsspel. Det märks att det gäller mycket oavsett turnering då nationerna är så stora rivaler och det brukar sällan vara målfester. Här behöver framför allt Finland hitta sitt defensiva spel då laget gav mycket ytor till Slovakien men i ärlighetens namn släppte Tre Kronor också till alldeles för många chanser mot Italien.

Varken Filip Gustavsson eller Juuse Saros känns som de är i uttalad toppform än men de får givetvis en varsin nyckelroll i matchen. I 4 Nations vann Finland efter förlängning så det är revansch att utkräva från Sverige.

Finland får nästan alltid stort målvaktsspel i mästerskap. Det är en del av deras identitet.

Det är inte vinna eller försvinna men det är ett nyckelmöte i gruppen, speciellt för Finland efter den sensationella förlusten i premiären. Förlust här skapar direkt press inför fortsättningen för finnarna.

Hur är det med William Nylander? Är han hundraprocentig? Sveriges offensiv är stjärnspäckad, men den är också beroende av att spetsen levererar och en halvskadad Nylander är inte vad Tre Kronor behöver för att gå långt. Återstår att se om han finns med under detta möte?

Jag tycker det pekar mot en tät, fysisk och taktiskt match och går därför på underspelet.

