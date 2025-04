Speltips 4/4 inför Brynäs IF – Skellefteå AIK

Skellefteå tar sig an seriesegraren Brynäs i den ena SM-semifinalen med start fredag kväll. Brynäs har ett inbördes övertag under säsongen och Skellefteås enda seger kom i näst sista omgången när Brynäs redan säkrat seriesegern och Skellefteå gick för topp sex i tabellen. Jag tycker ändå det finns fler delar som väger över till gästerna i matchserien.

Mina fem främsta motiveringar till dagens speltips:

Skellefteås form med åtta segrar på de tio senaste

Skellefteås rutin från förra årets slutspel att toppa formen

Skellefteås Linus Söderström med 93,14% räddningar i slutspelet

Frågetecken på bärande spelare i Brynäs som Simon Bertilsson och Ludvig Persson

Brynäs egna misstag var fler än vanligt under matchserien mot Malmö

Linus Söderström – tungan på vågen?

Brynäs inleder hemma mot Skellefteå i en matchserie som ser väldigt oviss ut på förhand. Brynäs fick slita för att ta sig förbi Malmö och kanske var det den svaga avslutningen i grundserien som hade satt avtryck i Brynäs spel, då laget inte kom upp i den nivå som tog dem till seriesegern. Den sjätte matchen i Malmö var den bästa för Brynäs del och då kände vi igen det distinkta, rejäla och effektiva Brynäs. Mot Skellefteå krävs dock en nivå ytterligare. Att Brynäs vunnit tre av fyra matcher i serien säger ingenting längre. Skellefteå var under stora delar av säsongen i gungning och presterade ofta ojämnt.

Skadorna på Simon Bertilsson och Ludvig Persson är stora jobsposter för hemmalaget. Miks Indrasis är under onsdagen ett frågetecken.

Skellefteås fina form håller i sig och efter debaclet i första matchen mot Färjestad ryckte SAIK upp sig och var överlag det genomgående bästa laget i matchserien. Segern blev rättvis och framför allt fick vi se delar av det som tog laget till SM-guldet ifjol. Även Skellefteå har ännu mer i sig och kvaliteten i spelet kan bli bättre och jämnare över 60 minuter. Jonathan Pudas var ett välkommet tillskott i truppen till match sex och han kommer vara en av nycklarna till om Skellefteå ska avancera till en final. Den största nyckeln är Linus Söderström, målvakten som växt under slutspelet och själv kan avgöra matcher. Den matchen i matchen mot Erik Källgren i Brynäs kan bli helt avgörande. Glöm inte att Källgren under sin sejour i Växjö Lakers säsongen 20/21 kom in och ersatte en skadad Viktor Fasth och blev guldhjälte.

Stefan rekommenderar Skellefteå att gå vidare Odds 1.97 Till Coolbet

Inbördes möten

8/3-25 Brynäs – Skellefteå 1-2

18/1-25 Skellefteå – Brynäs 1-5

23/11-24 Brynäs – Skellefteå 4-0

17/10-24 Skellefteå – Brynäs 3-4 eft. förl.

Statistik från slutspelet:

Brynäs har 4-0-6 på de tio senaste och 3-0-2 de fem senaste hemma

Powerplay/Boxplay 29,41%-71,43%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 3,33-2,50

Skotteffektivitet 11,30%

Skellefteå har 6-2-2 på de tio senaste och 3-0-2 de fem senaste borta

Powerplay/Boxplay 26,09%-87,50%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 2,85-2,10

Skotteffektivtet 11,80%

Brynäs har stängt ner Skellefteå två gånger i grundserien men samtidigt är Skellefteå bättre nu än då. Brynäs avbräck väger tungt åt det negativa hållet när det vankas fysisk hockey (Bertilsson). På sikt tror jag Skellefteå snor minst en match borta och jag ger laget knappt favoritskap. I den första matchen känns det som att lagen kommer leta efter rätt intensitet och nivå och därför räknar jag inte med allt för heta målchanser. Underspelet tas till spelvänligt odds från Coolbet.

Skellefteå att gå vidare från matchserien spelas till 1,97 hos Coolbet. Insats 2/5 units.

Under 5,5 mål inklusive förlängning i match ett ger 1,75 hos Coolbet. 2/5 units insats. Lycka till!

Spelstopp fredag 19.00