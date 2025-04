Speltips 26/4 inför Luleå HF – Brynäs IF

Thomas ”Bulan” Berglund har gjort jobbet åt sitt Luleå och därför sitter de i förarsätet inför match fyra på lördagseftermiddagen. Känslan är att Luleå även har ett mentalt övertag och får laget med sig den energin som funnits i de senaste två matcherna, kan det rinna iväg.

Mina fem främsta motiveringar till dagens speltips:

Målvaktsspelet hos Brynäs är ett frågetecken

Luleås spelvändningar har varit sylvasst

Luleås effektivitet i powerplay

Luleå har det mentala övertaget

Brynäs har tagit för många onödiga utvisningar

Luleå fortsätter utnyttja powerplay

Det är inte så mycket att skriva om hur match tre utvecklade sig. Luleå var hetare, effektivare och ville mest på hemmaplan. Brynäs är okej i 5-5-spelet men tar onödiga utvisningar som sätter dem i boxplay där det inte klaffar, dessutom har Brynäs ett krampaktigt powerplay. Luleå har låtit Brynäs hålla puck i anfallszon men har haft ett aggressivt och starkt försvarsspel, spelvändningarna Luleå har fått har också utnyttjats på bästa sätt.

Till den här matchen kommer Brynäs inte ha råd med att sitta i utvisningsbåset och man behöver komma upp med både sitt försvars- som målvaktsspel. Det har inte klickat i samspelet under finalerna och det mesta tyder enligt uppgifter på att Brynäs byter målvakt, frågan är bara om Ludvig Persson är helt fit for fight eller om inlånade Frans Tuohimaa får chansen?

I andra änden storspelar Matteus Ward och gör det svårt för Brynäs att sätta sina chanser. Spelmässigt är lagen jämna men just nu har Luleå fått ett momentum som jag inte tror de släpper, speciellt inte på hemmaplan när laget kan gå upp i en 3-1-ledning. Det känns som Brynäs behöver dubbelt så många chanser för att få in pucken än vad Luleå behöver och i hemmalaget har man fler spelare som är i zonen just nu, Frederic Allard, Pontus Andreasson och Linus Omark med flera.

Inbördes möten

23/4-25 Luleå – Brynäs 5-1

21/4-25 Brynäs – Luleå 2-5

19/4-25 Brynäs – Luleå 2-1 eft förl.

13/2-25 Brynäs – Luleå 2-1 eft förl.

16/1-25 Luleå – Brynäs 1-3

16/11-24 Brynäs – Luleå 3-4

19/10-24 Luleå – Brynäs 0-3

Statistik från slutspelet:

Brynäs har 6-1-3 på de tio senaste och 2-0-3 de fem senaste borta

Powerplay/Boxplay 23,81%-60,00%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 2,86-2,66

Skotteffektivitet 10,22%

Luleå har 5-3-2 på de tio senaste och 3-1-1 de fem senaste hemma

Powerplay/Boxplay 29,27%-86,67%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 2,94-1,82

Skotteffektivtet 14,93%

Jag tycker Luleå har greppet om den här finalserien och att pucken studsar lagets väg jämfört med Brynäs som får jobba hårdare för sina chanser. Den utdelning Luleå haft i powerplay är makalös och jag ser inte hur Brynäs bara lyckas låsa det spelet till den här matchen. Det kan rinna iväg bakåt och att gå på Luleå att göra tre-fyra mål framåt är lockande.

Luleå över 2,5 mål inklusive förlängning till oddset 1,72 hos BetMGM är värt 2.5/5 units.

Luleå över 3,5 mål inklusive förlängning till oddset 2,90 hos BetMGM är värt 1/5 units. Lycka till!

Spelstopp lördag 15.15