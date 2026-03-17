Viggo Björck var matchens spelare mellan Djurgården och Malmö. 18-åringen klev fram med ett mål och två assist – efter att ha fått lite tekningstips av Joel Lundqvist.

Djurgården vann den första åttondelsfinalen mot Malmö på Hovet. I fronten, var som så ofta de senaste månaderna, Viggo Björck. Jättetalangen spelade fram till 1-1, satte själv 2-2 och låg sedan även bakom segermålet i förlängningen.

Innan matchen hade 18-åringen träffat Joel Lundqvist. Den tidigare storspelaren och nuvarande TV4-experten kom med lite tips kring tekningar. Där fokuset låg på motståndaren Fredrik Händemark.

Malmö-centern som är erkänt stark i tekningscirkeln, men det gick så där…

— Jag frågade honom om lite tips mot Händemark och så där, men ja. Jag tror att jag torskade alla mot Händemark, säger 17-åringen och skrattar.

Vad fick du för tips då?

— Det kan jag ju inte säga här.

Har dominerat i Djurgården senaste tiden

Viggo Björck spelade över 23 minuter i matchen. Den enda som spelade mer var kedjekamraten Charles Hudon. Som center mellan Hudon och Joe Snively har Björck blivit en av Djurgårdens viktigaste spelare.

Där man hela tiden måste påminna sig om att han är nyss fyllda 18 år.

— Självklart superkul att få spela så mycket. Det är bara att ta tillvara på det. Det var i början att få komma in i spelet och bli bekväm och sen försöker man bygga upp förtroendet från coacherna. Så nu flyter det bara på, säger han själv om sin speltid.

Match två och eventuellt tre kommer att spelas på torsdag och lördag. Båda matcherna spelas i Malmö och Djurgården behöver bara en seger till för att avancera till en kvartsfinal.